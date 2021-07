Mischen, Kneten, Gären, Backen und Anrichten

KitchenAid Brot-Backschüssel

Stefanie Bruckbauer | 06.07.2021 | 0 |

Ab November 2021 im Fachhandel erhältlich: Die All in One KitchenAid Brot-Backschüssel.

In der Zeit der Lockdowns haben viele Menschen damit begonnen ihr eigenes Brot zu backen (sogar so viele, dass es zeitweise keine Hefe mehr gab). KitchenAid präsentiert nun ein Produkt, dass perfekt zu diesem Trend passt: Die All in One KitchenAid Brot-Backschüssel zum Mischen, Kneten, Gären, Backen und Anrichten.

Es gibt kaum etwas Besseres als der Geruch und der Geschmack eines hausgemachten Brotes. Frischer Hefe-, Sauerteig-oder glutenfreier Laib mit saftigem Teig und knuspriger Kruste soll nun schon bald mit der Brot-Backschüssel von KitchenAid gelingen. „Mischen, Kneten, Gären, Backen und sogar Anrichten – Das neue Keramikgefäß passt auf alle 4,8 Liter Küchenmaschinen mit kippbarem Motorkopf“, verspricht der Hersteller.

Die KitchenAid Brot-Backschüssel bietet genügend Platz für die Verarbeitung von 525g Mehl. Wichtig ist laut KitchenAid: „Den Teigkräftig und lange kneten! Dadurch nimmt er viel Sauerstoff auf und das Brot wird feinporig und luftig.“

KitchenAid erklärt: „Der praktische Keramikdeckel wirkt wie ein Dampfofen, denn er sorgt für die nötige Feuchtigkeit, die es während der Zubereitung braucht, damit das Brot nicht austrocknet und schön saftig bleibt. Durch die Kombination mit Hitze bleibt die Teighülle zu Beginn der Backzeit weich, das Volumen wird größer und die Kruste wird gleichmäßig braun und appetitlich. Nach dem Abkühlen dient der Deckel als praktische Servierplatte.“

Produktinfos

Brot-Backschüssel mit Deckel (5KSM2CB5BGS)

Material: titanverstärkte Keramik

Kapazität:4,7 Liter

Farbe: Grey Speckle

Eigenschaften: gefrier-, mikrowellen-, spülmaschinen-und backofengeeignet (bis 260°C)

Preis: 149,00 Euro UVP

Ab August unter www.kitchenaid.eu und ab November 2021 im Fachhandel erhältlich