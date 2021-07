Teilnehmer Verkauf / Einzelhandel

EuroSkills 2021: Florian Hiebl für Österreich

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 19.07.2021

Ende September finden die EuroSkills 2021 in Graz statt. Für jeden österreichischen Teilnehmer wurde nun ein Portrait veröffentlicht. (Bild: EuroSkills 2021)

Von 22. bis 26. September 2021 finden die 7. Berufseuropameisterschaften EuroSkills 2021 erstmals in Österreich statt. Im Mittelpunkt stehen die Spitzenleistungen von jungen, sehr talentierten Fachkräften im Alter von bis zu 25 Jahren. Für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin wurden nun Porträts gestaltet. Im Bereich Verkauf / Einzelhandel tritt der Salzburger Florian Hiebl an.

Es war coronabedingt nicht einfach dieses Event auf die Beine zu stellen (elektro.at berichtete). Doch nun findet es statt: Von 22. bis 26. September 2021 werden die 7. Berufseuropameisterschaften EuroSkills 2021 erstmals in Österreich, genauer gesagt in Graz stattfinden. Rund 450 internationale Spitzenfachkräfte werden um den Europameistertitel in 48 Berufen kämpfen. Den Bereich Verkauf / Einzelhandel vertritt für Österreich der Salzburger Florian Hiebl.

Der 1997 geborene und in Radstadt wohnende Florian Hiebl arbeitet seit 2012 als Sportartikelverkäufer im Sportshop Skiworld in Obertauern. 2013 begann der die Lehre mit Matura. Von 2013 bis 2016 absolvierte er die Lehre zum Einzelhandelskaufmann und danach (ab 2016) auch noch die Lehre zum Bürokaufmann.

Er beschreibt seine aktuelle Tätigkeit wie folgt: „Meine Tätigkeiten im Beruf sind sehr vielseitig. Den Großteil der Zeit verbringe ich selbstverständlich im Verkauf, aber seit mehreren Jahren bin ich auch für den Einkauf der Waren verantwortlich.

Durch meine zweite Lehre als Bürokaufmann verbringe ich auch einen Teil meiner Arbeitszeit vor dem Computer und kümmere mich um die Anliegen unserer Kunden und auch der Bereich Marketing wird immer ein größerer Bestandteil in unserem Betrieb.“

Sein großes Ziel ist: „Unser Familienunternehmen erfolgreich weiter zu führen.“

Sein Motto lautet: „Den modernen Handel mitgestalten.“

Von der EuroSkills erwartet er sich: „Dass ich viele neue Erfahrungen sammeln werde und dies sicher ein unvergessliches Erlebnis in meinem Leben sein wird. Natürlich erwarte ich auch eine hervorragende Leistung von mir selbst. Den Schlussendlich ist das Ziel natürlich eine Medaille zu gewinnen.“

Das wäre übrigens nicht Hiebls einziger Erfolg. Beim Junior Sales Champion Salzburg belegte er Platz 1, beim Junior Sales Champion Österreich Platz 2, beim Junior Sales Champion International Platz 3 und bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften Platz 1.

Übrigens: Die EuroSkills Graz 2021 finden im Schwarzlsee Freizeitzentrum in Premstätten statt.