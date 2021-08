Sechsmal so viele verkaufte Schallplatten wie 2011

Aufwärtstrend bei Plattenspielern und Vinyl-Schallplatten

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 10.08.2021

Wie Daten vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI) und von GfK Entertainment zeigen, stieg der Vinyl-Absatz im vergangenen Jahr von 3,4 auf 4,2 Millionen verkaufte Schallplatten (+22%). (Grafik: gfu)

Wer hätte das gedacht? Wie die deutsche gfu informiert, bleiben Vinyl-Schallplatten und Plattenspieler weiterhin erfolgreich. Die Verkäufe von Plattenspielern sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 8% gestiegen. Der Vinyl-Platten-Absatz verzeichnete im vergangenen Jahr ein Plus von 22%.

Laut gfu sind die Verkäufe von Plattenspielern im ersten Halbjahr 2021 um +8% auf knapp 63.000 Stück gewachsen. Der Umsatz blieb im Vergleich zum Vorjahr mit knapp 14 Millionen Euro stabil. „Dieser Aufwärtstrend bei den Stückzahlen hält sich ununterbrochen seit mittlerweile 2016. Allerdings ist im ersten Halbjahr 2021 der Durchschnittspreis eines Plattenspielers im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp -8% auf 221 Euro zurückgegangen“, erläutert die gfu.

Analog zum Plattenspieler feiert auch die Schallplatte – trotz des stetig wachsenden Streaming-Geschäfts – Erfolge: Wie Daten vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI) und von GfK Entertainment zeigen, kletterte der Vinyl-Absatz im vergangenen Jahr von 3,4 auf 4,2 Millionen verkaufte Schallplatten (+22%) nach oben. Dies bedeutet laut BVMI doppelt so viele verkaufte Schallplatten wie 2015 und sechsmal so viele wie 2011. „Damit setzte sich der seit 2007 anhaltende Positiv-Trend fort und Vinyl ist mit einem Umsatzanteil von 5,5% mittlerweile wieder das drittstärkste Format im Gesamtmarkt für Musikverkäufe“, so BVMI und GfK, laut denen Rockmusik in all ihren Ausprägungen besonders gefragt bleibt. Fast drei Viertel der 20 beliebtesten Schallplatten des laufenden Jahres stammen aus diesem Segment.

„Wer hätte gedacht, dass sich Vinyl in seiner Nische über all die Jahrzehnte als Tonträger behauptet und die CD und die Musik-Kassette überdauert. Dieses Segment wird sich wohl weiterhin konstant positiv entwickelt. Die Vinyl-Schallplatte hat ihren Reiz nicht verloren“, erklärt Dr. Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu