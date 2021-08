Leiter Einkauf/Service (m/w) in Gedersdorf bei Krems an der Donau

EYYES sucht Leiter Einkauf/Service (m/w)

Hintergrund | 0 | | Wolfgang Schalko | 27.08.2021

EYYES ist ein international tätiges Unternehmen mit mehreren Standorten in Deutschland und Österreich, das Hard- und Softwarelösungen für Autonomes Fahren, die Fertigungsindustrie sowie den Öffentlichen Verkehr entwickelt und vermarktet. Für den Standort in Gedersdorf bei Krems an der Donau wird als Verstärkung des Teams ab sofort eine/n Leiter/in Einkauf/Service (m/w) in Vollzeit gesucht.

Diese Aufgaben legen wir in Ihre Hände:

Auf- und Ausbau einer entsprechenden Lieferantenbasis für die EYYES Gruppe (Lieferantenauswahl, Lieferanten-Audits, Lieferantenbewertung)

Beschaffung von Materialien

Aktive Marktbeobachtung von relevanten neuen Technologien und Produkten

Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften zur Exportkontrolle

Planung und Steuerung des Serviceprozesses

Aufbau und Weiterentwicklung des Servicecenters

Kommunikationsschnittstelle zwischen Kunden, Einkauf, Produktion, Projektmanagement und Vertrieb

Administrative Tätigkeiten wie Rechnungsprüfung, Reporting, Lagerverwaltung oder Inventur

Aktive Mitarbeit bei der Aufrechterhaltung und kontinuierlichen Verbesserung des QM-Systems nach ISO 9001

Disziplinäre und fachliche Verantwortung der zugeordneten MitarbeiterInnen

Ihr Profil:

Kaufmännische oder technische Ausbildung und kaufmännisches oder technisches Grundverständnis

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in vergleichbaren Positionen

Englisch C1

Verhandlungssicheres Auftreten gegenüber internationalen Lieferanten

Unternehmerisches und vernetztes Denken und Entscheidungsfreude

Ergebnisorientiertes Handeln sowie Umsetzungsstärke

Vertrauenswürdiger Leader mit Empathie und Hands-On Mentalität

Von Vorteil sind Kenntnisse in:

BMD Warenwirtschaftssystem

Wir bieten:

Eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich mit guten Entwicklungsmöglichkeiten in einem international ausgerichteten Unternehmen

Spannende Projekte und Herausforderungen in einem jungen, hochprofessionellen Team

Ein innovatives und offenes Arbeitsklima mit kurzen Kommunikationswegen

Ein Jahresbruttogehalt ab € 56.000,- mit Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Erfahrungen und Qualifikationen

Bewerbungen schicken Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: jobs@eyyes.com

Bei offenen Fragen oder für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bitte Frau Birgit Heckl unter der Telefonnummer: +43 2735 37499-13 oder +43 2735 37499-10.

Unternehmen EYYES GmbH Kontakt E-Mail: jobs@eyyes.com

Ansprechpartnerin: Frau Birgit Heckl (Telefon: +43 2735 37499-13 oder +43 2735 37499-10) Link https://elektro.at/2021/08/27/eyyes-sucht-leit…kauf-service-m-w/