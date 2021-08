Unterhaltung to Go : Kabelloses Streaming für mobiles Entertainment an jedem Ort

BenQ GV30: Tragbarer LED Beamer mit sattem Sound

Multimedia Bilder | 0 | | Julia Jamy | 30.08.2021 |

Der tragbare Mini Beamer GV30 von BenQ kann nicht nur Bild, sondern auch Sound. (© BenQ)

BenQ präsentiert den BenQ GV30, den ersten Mini Beamer des Unternehmens mit 2.1-Kanal-Bluetooth-Audio. Das im Gehäuse integrierte treVolo-Soundsystem liefert zusätzlichen Bass und Soundeffekte. Dabei ist der GV30 leicht zu transportieren und an den unterschiedlichsten Orten einsetzbar.

Dank Google-zertifiziertem Android TV-Streaming und Bluetooth-Mehrkanal-Audio liefert der GV30 viel Flexibilität, um Entertainment jeglicher Art zu genießen. Der Nutzer kann mit der Android-TV-Funktionalität des neuen Taschenbeamers auf Google Play und damit auf über 5.000 Apps für Filme, Shows, Sport und Spiele sowie soziale Medien zugreifen. Die kabellose Bild- und Tonübertragung von iOS- bzw. Android-Geräten und Laptops verbessert das Nutzer-Erlebnis zusätzlich. Der 720p (HD) Beamer GV30 mit 30.0000 Stunden LED-Lichtquelle verfügt über eine Auflösung von 1280 x 720 Pixeln und projiziert mit einer Helligkeit von 300 ANSI Lumen in einer Bildgröße zwischen 30 und 100 Zoll. Zudem punktet der kleine Beamer mit dedizierten Bildmodi, die dunkle Bildbereiche anpassen und so selbst bei hellen Lichtverhältnissen für eine gute Bildqualität sorgen.

135° Projektionswinkel für komfortable Nutzung

Der Projektionswinkel des modern designten GV30 mit Autofokus und vertikaler Trapezkorrektur lässt sich durch eine Rotation des Gehäuses auf dem magnetischen Standfuß um bis zu 135° stufenlos verstellen. Dadurch liefert er neue Einsatzmöglichkeiten aus ungewöhnlichen Blickwinkeln, um z. B. Inhalte im Bett mit einer Deckenprojektion zu genießen.

Extra Bass soll für ein tolles Sounderlebnis sorgen. Der LED Beamer BenQ GV30 verfügt über ein 2.1-Kanal-Audiosystem mit zwei 4-Watt-Mittelhochtönern und einem leistungsstarken 8-Watt-Tieftöner. Die vom treVolo-Audioteam bei BenQ abgestimmten Systeme verwenden akustische und psychoakustische Wissenschaften, um filmische Klangeigenschaften auszugleichen und Tiefe, Klarheit, Definition, Präsenz und Stereofeldabbildung zu verbessern. Mit seinen vielseitigen Kino-, Spiel-, Sport- und Musikmodi eignet sich der mobile Beamer für draußen auch als batteriebetriebener tragbarer Bluetooth-Lautsprecher. Zum leichten und sicheren Transport hat BenQ einen Lederriemen am Gehäuse des GV30 befestigt und liefert die passende Transporttasche mit.

Konnektivität und nützliche Features

Seine universelle Konnektivität mit drahtlosen Schnittstellen sowie kabelgebundenen HDMI- und USB-C-Eingängen erlaubt das Verbinden von unterschiedlichsten Eingabequellen wie Smart-Geräten, Laptops, Spielkonsolen, Blu-ray-Playern und USB-Medien. Dank der exklusiven CinematicColor-Technologie von BenQ, die für satte Farben und klare Kontraste sorgt, den optimierten Bild-Modi und 97 % Rec. 709 Abdeckung, sorgt der GV30 für authentische Bilder. Außerdem kann man den Beamer per BenQ Smart Control App steuern. Die Akkulaufzeit beträgt etwa 2,5 Stunden.

Der portable LED Beamer BenQ GV30 ist ab September zum unverbindlichen Verkaufspreis von 599 Euro inkl. MwSt. im Handel erhältlich.