Offerista-Case: EP: setzt mit Video-Kampagne auf Regionalität und Serviceleistungen

Julia Jamy | 01.09.2021

Um den Handel vor Ort weiter zu stärken, setzt EP: auf Facebook, Twitter und co. (© Offerista Group Austria)

Um Konsumenten verschiedener Zielgruppen – also sowohl Ältere als auch Jüngere – anzusprechen, hat Offerista für EP: eine interessante Crosschannel-Kampagne umgesetzt. Entstanden ist ein Kanalmix der relevantesten Bewegtbild-Formate, wie Story Ads, Newsfeed oder Video Ads, die über die Social Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter, Youtube und Connected TV ausgespielt wurden.

Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung im Nutzungsverhalten der Verbraucher, aber auch bei den Werbetreibenden noch einmal deutlich beschleunigt. Während die globalen Werbeausgaben für lineare TV-Formate in den letzten fünf Jahren um über 47 Milliarden US-Dollar gesunken sind, sind die Ausgaben für Online-Videos in derselben Zeit um 38,7 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Regionalität und Serviceleistungen

Nach der erfolgreichen Umsetzung von Offerista Discover hat die Elektronik-Fachhandelsmarke EP: Ende Mai und Anfang Juni 2021 gemeinsam mit der Offerista Group neue Kanäle mittels Bewegtbild in Deutschland und Österreich getestet. Story Ads, Newsfeed oder Video Ads wurden über die Social Media-Plattformen Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter und Youtube sowie über Connected TV gezielt und kanalübergreifend ausgespielt.

Ziel der Kampagne war es, die Reichweite und die Aufmerksamkeit bei den Konsumenten in der Region des Händlers zu steigern. Durch die Diversität der bespielten Kanäle gelang es, möglichst viele und auch unterschiedliche Zielgruppen zu erschließen. Ebenso wurde auch ermittelt, wo die einzelnen Zielgruppen unterwegs sind und wie man diese am besten anspricht.

Die Ergebnisse

Für die Ermittlung der optimalen Zielgruppenansprache wurde mittels A/B Testing die förmliche und persönliche Ansprache (Siezen versus Duzen) in den einzelnen Kanälen getestet. So konnten Ableitungen zu unterschiedlichem Nutzerverhalten hinsichtlich Alter, Geschlecht als auch in der Ansprache getroffen werden.

TikTok hatte die größte Reichweite, die meisten Weiterleitungen sowie die größte Anzahl an Engagements in der Zielgruppe der 18- bis 24-Jährigen. Auf die Gesamtkampagne gesehen, generierten die Video Ads im Facebook News Feed die meisten Interaktionen. Twitter generierte die zweitmeisten Weiterleitungen in der Altersgruppe 50+. Und Youtube zeigte mit sehr guten Engagements – wenn die Videos zu 100 Prozent gesehen wurden – eine deutlich höhere Reichweite als Connected TV. Einen interessanten Unterschied gab es hinsichtlich der Ansprache und der Interaktion. In Deutschland dominierte auf den Plattformen Facebook und Instagram klar die persönliche Du- Ansprache, wohingegen in Österreich auf diesen beiden Plattformen die förmliche Sie-Ansprache zu einer höheren Interaktion führte. Bei Pinterest war dies genau umgekehrt.

Handel vor Ort stärken

Gerade in Zeiten der Pandemie haben wir uns für digitale Kanäle immer weiter geöffnet und bereits Kampagnen wie “Offerista Discover ” erfolgreich mit Offerista umgesetzt. Um unseren Handel vor Ort weiter zu stärken und eine digitale Sichtbarkeit unserer USPs “Service, Beratung und Vertrauen” zu schaffen, waren wir schnell von dem Ansatz “Video” überzeugt. Unsere wertvollste Erkenntnis war dabei, dass wir sowohl eine Sichtbarkeit in unserer aktuellen älteren Zielgruppe erzielt haben, als auch jüngere potenzielle Kunden ansprechen konnten. Besonders der Kanal TikTok hat uns dabei sehr überrascht, bei dem eine hohe Reichweite in der jungen Zielgruppe erreicht wurde und zudem die User durch hohe Click-Outs ihr Interesse bekundet haben,“ so Annette Grimsel, Head of Marketing ElectronicPartner.

„EP: und Offerista arbeiten bereits sehr lange zusammen. Anfang des Jahres haben wir Offerista Discover – eine neue innovative Form des Flugblatts – auf den Markt gebracht und ElectronicPartner war von Beginn an mit dabei. Durch die gemeinsam umgesetzte Crosschannel-Video-Kampagne konnte EP: den passenden Zielgruppen begegnen und sich mit diesen austauschen“, so Oliver Olschewski, Geschäftsführer der Offerista Group Austria.