Nachfrage steigt

10 Prozent mehr Breitbandanschlüsse innerhalb eines Jahres

Telekom | 0 | | Julia Jamy | 02.09.2021

Die Nachfrage nach Breitbandanschlüssen steigt in Österreich.

12,97 Millionen Breitbandanschlüsse wurden in Österreich Ende des 1. Quartals 2021 registriert. Das bedeutet rund 10 Prozent mehr zusätzliche Anschlüsse innerhalb von 12 Monaten, wie aus dem soeben veröffentlichten RTR Internet Monitor für das 1. Quartal 2021 hervorgeht. Rund 10 Millionen Breitbandanschlüsse entfallen dabei auf Mobilfunknetze. Die Nachfrage ist hier im letzten Jahr um 11,5 Prozent gestiegen. Mit aktuell 2,6 Millionen Breitbandanschlüssen verzeichnet das Festnetz im Jahresvergleich ebenfalls ein Plus, und zwar von 3 Prozent.

Breitbandpreisindizes zeigen nach oben

„Um die Preisentwicklung auf dem Breitbandmarkt abschätzen zu können, haben wir in der RTR den Breitbandpreisindex entwickelt. Darin werden sowohl Preisänderungen als auch Änderungen in den Produkteigenschaften, wie beispielsweise Up- und Downloadraten, berücksichtigt. Nachdem das Jahr zunächst mit einem Rückgang des Preisindex für feste und mobile Breitbandprodukte begonnen hat, ist im zweiten Quartal ein Anstieg von 5 Indexpunkten feststellbar, der vor allem auf Preiserhöhungen bei großen Anbietern ab März zurückzuführen ist“, gibt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post bei der Bekanntgabe der Zahlen aus dem soeben veröffentlichten RTR Internet Monitor Quartalsbericht zu bedenken. Er ergänzt dazu: „Parallel kommt es aber am Ende des ersten Quartals zu nachfrageseitigen Reaktionen – die Anzahl der Nummernportierungen, also der Betreiberwechsel, steigt signifikant an – was das Funktionieren des Wettbewerbs und der Instrumente der Regulierung bestätigt.“

Datennutzung über Fest- und Mobilnetze weiter ungebremst

Enorme Steigerungsraten gibt es erwartungsgemäß bei der Datennutzung. Im 1. Quartal wurden über Österreichs Festnetze Datenvolumina im Ausmaß von 1.352 Petabyte konsumiert. Das sind gegenüber dem 1. Quartal 2020 25 Prozent mehr. Bei den Mobilfunknetzen ist die Steigerungsrate gleich 30 Prozent; insgesamt wurden im 1. Quartal 784 Petabyte konsumiert.