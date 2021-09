"Spielvergnügen auf einer neuen Ebene"

Odyssey Neo G9: Samsung präsentiert neuen Gaming-Monitor

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 08.09.2021

Mit dem Odyssey Neo G9, will Samsung die Messlatte für anspruchsvolles Gaming noch höher legen. (© Samsung)

Samsung bringt seinen neuen 49 Zoll Curved Gaming-Monitor Odyssey Neo G9 auf den Markt. Ausgestattet mit der Quantum Matrix-Technologie und einer Reaktionszeit von 1 ms soll der Monitor für ein intensives Gaming-Erlebnis sorgen. Samsung will damit die Messlatte für anspruchsvolles Gaming noch höher legen.

Der Quantum Mini-LED-Monitor soll dank 2.048 Dimming-Zonen feine Details wiedergeben. Die Technologie basiert auf zahlreichen kleinen Leuchtdioden. Anstelle einer Linse zur Lichtstreuung und eines Gehäuses, ist jede Mini-LED mit einer Mikroschicht überzogen. Durch die Quantum Matrix-Technologie soll eine feine und präzise Steuerung der aneinander liegenden Leuchtdioden ermöglicht werden. Mit einer 240 Hz Bildwiederholungsrate und einer 1 ms Reaktionszeit soll so ein dynamisches Bild entstehen.

„Mit der Markteinführung des Odyssey G9 im vergangenen Jahr haben wir die Messlatte für anspruchsvolles, immersives Gaming bereits sehr hoch gelegt“, sagt Michael Zöller, Vize Präsident CE Samsung Electronics Austria. „Mit dem Odyssey Neo G9 erhöhen wir das Niveau noch einmal. Der Gaming-Monitor auf Basis von Quantum Mini-LEDs hebt das Spielvergnügen auf eine neue Ebene und unterstreicht unsere Marktführerschaft in dem Bereich.“

Intensives Gaming-Erlebnis

Der 49 Zoll Curved Gaming-Monitor hat ein Seitenverhältnis von 32:9 und einen 1.000R Wölbungsradius. Bilder werden mit 5.120×1.440 Pixel und damit in einer Dual Quad High Definition -Auflösung angezeigt. Der Odyssey Neo G9 ist NVIDIA G-SYNC kompatibel. Außerdem unterstützt er Adaptive Sync über DP1.4, HDMI 2.1 sowie AMD FreeSync Premium Pro. Damit soll ausgedehnten Gaming-Erlebnissen am PC oder an Konsolen nichts im Weg stehen.

Auch äußerlich soll das Gerät mit seinem glänzend weißen Gehäuse Gamer ansprechen. Auf der Rückseite befindet sich die von anderen Odyssey-Modellen bekannte Infinity Core-Beleuchtung: Gamer können aus insgesamt 52 Farben und fünf Effekten ihr ganz persönliches Setting zusammenstellen. Als weiteres Feature kommt die CoreSync-Funktion hinzu. Diese passt die Beleuchtung an der Rückseite des Monitors automatisch an die Farben der dargestellten Inhalte an.

Der Samsung Odyssey Neo G9 kann ab sofort vorbestellt werden. Verfügbar ist der 49 Zoll Gaming-Monitor zu einem Preis von EUR 2.199.- (UVP).