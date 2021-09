Kondensationstrockner mit Wärmepumpentechnologie

Elektrabregenz präsentiert neuen Hybridtrockner

Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 14.09.2021

Der TKFN 8601 H von elektrabregenz vereint die Vorteile eines Kondensationstrocknern mit Wärmepumpentechnologie.

Mit Nachhaltigkeit sowie benutzerfreundlichen Handling soll der jüngste Hybridtrockner der Marke elektrabregenz punkten. Der TKFN 8601 H von elektrabregenz vereint dazu die Vorteile eines Kondensationstrocknern mit Wärmepumpentechnologie.

Die Kombination der beiden Technologien ergibt eine bis zu 30% kürzere Trocknungszeit bei gleichzeitig hygienischer und schonender Behandlung der Wäsche. Der neue Hybridtrockner punktet aber nicht nur in Sachen Technik, sondern vor allem auch in der Handhabung. Mit 8 kg Beladungskapazität und 15 Programmen ist er den verschiedensten Anforderungen beim Trocknen gewachsen. Besonders praktisch ist das 5 kg in 60 Minuten-Programm, womit man in einer Stunde wieder trockene Kleidung hat.

Aber auch sonst hat der TKFN 8601 H Einiges zu bieten: Im Programm Outdoor/Sports lassen sich Funktionsstoffe und Fasern wie Spandex, Stretch und Mikrofaser optimal trocknen. Für Jeans, Hemden, Wolle, Feinwäsche oder auch Bettdecken / Daunen gibt es ebenfalls eigene Programme. In einem speziellen Nachtprogramm (Leise) wird die Wäsche besonders leise getrocknet. Im Normalbetrieb gibt elektrabregenz den Geräuschpegel mit 64 dB an.

Hygieneprogramm

Für all jene, die nicht nur ihre Wäsche mit einem speziellen Hygieneprogramm waschen, sondern auch trocknen wollen, ist der neue elektrabregenz Trockner TKFN 8601 H genau der Richtige. Das Programm „Hygiene Auffrischung“ eignet sich vor allem für Kleidung, die nicht so oft gewaschen werden kann, wie beispielsweise Mäntel oder Jacken. So können 1,5 Kilogramm Wäsche bzw. rund fünf Kleidungsteile aufgefrischt werden.

Aber auch sonst wird Hygiene im TKFN 8601 H einfach groß geschrieben. Denn auch für nasse Wäsche gibt es die „Hygiene Trocknung“. Ein ideales Programm für Wäsche, die nicht bei hohen Temperaturen gewaschen werden kann, wie empfindliche oder farbige Kleidungsstücke. Die Hygiene-Programme verhindern, dass sich auf der noch feuchten Wäsche Bakterien oder Keime bilden können und sorgen dafür, dass Kleinkinder oder Allergiker nicht damit in Kontakt kommen.

Umweltschonend

Damit empfindliche Materialien lange schön bleiben, verfügt der TKFN 8601 H über eine AquaWave Schontrommel. In ihr wird die Wäsche besonders schonend wellenartig bewegt. Durch die Energieeffizienzklasse A+++ (Trockner werden noch im „alten“ Label bewertet) ist zudem ein umweltschonender Betrieb möglich. Der elektrabregenz Hybridtrockner TKFN 8601 H ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 799 Euro im Handel erhältlich.