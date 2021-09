GBT Club und GBT Jam

Farbenfroh und klangvoll: Neue Bluetooth-Lautsprecher von Grundig

Dominik Schebach | 16.09.2021 | 0 |

Leistung und Design: Der Grundig GBT Club Bluetooth-Lautsprecher konnte dieses Jahr gleich zwei Auszeichnungen für sich gewinnen – einen Red Dot und einen iF Design Award.

Sie sehen nicht nur gut aus, sondern sie sollen auch mit einem starken Sound überzeugen – egal ob drinnen oder draußen. Die Rede ist von den neuen Bluetooth-Lautsprechern von Grundig, dem leichten und kompakten GBT Jam sowie dem mit zwei Design Awards ausgezeichneten GBT Club. Beide Modelle sollen im Laufe des vierten Quartals in jeweils drei Farben in den österreichischen Handel kommen.

Sie sind genau dort einsetzbar, wo man sie gerade braucht – ob in der eigenen Wohnung oder im Park: Während der Lautsprecher GBT Club mit stylischem, zeitlosen Design und beeindruckender Soundleistung überzeugen soll, vereint der GBT Jam satten Sound mit Handlichkeit und bringt dabei Farbe in den Alltag. Alle neuen Geräte punkten laut Grundig mit besonders langen Akkulaufzeiten und einem erweiterten Bluetooth-Abdeckungsbereich von mindestens 20 (GBT Club) bzw. 30 (GBT Jam) Metern.

Clubsound

Der Grundig GBT Club Bluetooth-Lautsprecher konnte dieses Jahr gleich zwei Auszeichnungen für sich gewinnen: Einen Red Dot und einen iF Design Award. Überzeugen konnte er mit seinem stylischem, zeitlosen Design und beeindruckender Soundleistung. Dank seines wasserdichten Gehäuses eignet er sich für Aktivitäten im Freien. Mit nur einer Akkuladung bietet der GBT Club bis zu 20 Stunden Sound-Vergnügen.

Dazu macht der neue BT-Lautsprecher GBT Club seinem Namen alle Ehre: Denn mit 20 Watt RMS Gesamtausgangsleistung und Dual Passiv-Radiatoren, die die Basswiedergabe zusätzlich verstärken, sorgt er unterwegs für satten Club-Sound. Dank des erweiterten Bluetooth-Abdeckungsbereichs kann man die Lieblingsmusik bis zu einer Entfernung von 20 Metern streamen – ganz ohne Unterbrechung und Qualitätseinbußen. Die Kopplung des Smartphones ist aber auch via AUX-Kabel möglich. Über die Bluetooth-Funktion True Wireless Stereo kann man Sound in Stereoqualität genießen und mit dieser Bluetooth V 5.0-Funktion können zwei Lautsprecher miteinander verbunden werden.

Zudem kann das Modell als Powerbank fürs Smartphone verwendet werden. Mit integriertem Mikrofon fungiert die Box zudem als Freisprecheinrichtung, Anrufe können ganz einfach per Knopfdruck angenommen werden. Dank der langen Akkulaufzeit – der aktuelle Status ist auf der integrierten LED-Anzeige ablesbar – steht der Party nichts mehr im Weg. Und dabei macht der Lautsprecher in den Farben Schwarz, Coral oder Grün auch optisch was her.

Knallige Farben

Kleiner, leichter, mobiler ist dagegen der GBT Jam. Dieser verfügt über ein wasserdichtes Gehäuse und kommt ebenfalls in drei Farben. – Grün, Orange und Schwarz. Dank ihrer kompakten Größe von 97 mm x 36 mm x 79 mm und bei gerade einmal 240 Gramm sind die poppigen Allrounder dabei besonders leicht und handlich. Mit 3.5 Watt RMS Ausgangsleitung und integriertem Passivradiator sorgen die Lautsprecher für klaren Sound mit dynamischem Bass. Die präzise abgestimmte Akustik sorgt trotz kompakter Größe nicht nur für klaren, sondern auch für detailreichen und kraftvollen Sound. Die Musikwiedergabe erfolgt via Bluetooth mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern oder via AUX-Kabel. So kann man die Musik ohne Unterbrechungen genießen.

Auch GBT Jam bietet über die True Wireless Stereo-Funktion die Möglichkeit für Stereo-Sound. Durch die Bluetooth V 5.0-Funktion können Lautsprecher miteinander verbunden werden. Besonders praktisch: Über das integrierte Mikrofon können die Boxen auch als Freisprecheinrichtung verwendet werden. Mit einer Akkulaufzeit von über 30 Stunden sorgen die ultra-kompakten Lautsprecher auch an einem langen Tag unterwegs für ständigen Musikgenuss. Beim GBT Jam gibt die integrierte Akkustandanzeige stets Aufschluss über den Akkustand des Lautsprechers. Er kann ebenso als Powerbank genutzt werden und das gekoppelte Smartphone kann mit der USB-Ladefunktion aufgeladen werden.

Nachhaltige Verpackungen

Das Thema Nachhaltigkeit nimmt bei Grundig einen hohen Stellenwert ein und wird sukzessive in allen Unternehmensbereichen verankert. In diesem Sinne hat Grundig auch begonnen, seine Produkte neu zu verpacken. Das Unternehmen setzt dabei auf Materialien, die zu 100% recycelbar sind. Auch die neuen Bluetooth-Speaker werden in den neuen Verpackungen erhältlich sein. „Der Gedanke der Nachhaltigkeit und des Respekts vor allen natürlichen Ressourcen sind für uns ein wesentlicher Antrieb. Dafür stehen auch die neuen nachhaltigen Verpackungen“, so Christian Schimkowitsch, Geschäftsführer von Grundig Österreich.