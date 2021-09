„Zukunftsweisende Features treffen auf ausgezeichnetes Produktdesign“

Liebherr auf der Küchenmeile 2021

16.09.2021

Am 18. September startet die Küchenmeile im deutschen Löhne. Mit von der Partie ist auch Liebherr. Der Kühlpro zeigt dabei seine aktuellen Einbaugeräte und neue Geräte aus dem High-End-Segment Monolith sowie den neuen Outdoor Cooler. Besonderer Fokus liegt in diesem Jahr „auf den neuen Kühl- und Gefriergeräten, die innovative und ressourcenschonende Frischetechnologie mit außergewöhnlichem Design verbinden“, wie Liebherr sagt.

Von 18. bis 23. September 2021 stellt die Liebherr-Hausgeräte GmbH im Rahmen der Küchenmeile ihre Produktneuheiten für 2022 in Löhne vor. Direkt an der Autobahn 30 befindet sich die Architekturwerkstatt für den Küchen-Premiummarkt. Liebherr sagt: „Auf einer eigenen Fläche von über 300 m2 erhalten ausgewählte Handelspartner die Möglichkeit, die Neuheiten der aktuellen Einbaugeräte und neue Geräte aus dem High-End-Segment Monolith sowie den neuen Outdoor Cooler kennenzulernen.“ Besonderer Fokus liegt in diesem Jahr laut Liebherr auf den neuen Kühl- und Gefriergeräten – „diese verbinden innovative und ressourcenschonende Frischetechnologie mit außergewöhnlichem Design“, so der Hersteller.

Bereits Anfang des Jahres hat Liebherr eine neue Generation an Einbaugeräten vorgestellt. Diese wird nun mit neuen Geräten komplettiert, mit dem Anspruch: „die gesamte Bandbreite der Kundenbedürfnisse zu erfüllen und darüber hinaus dem Anspruch nach umweltfreundlicher Nutzung gerecht zu werden.“ Dazu gehört der neue Vollraum BioFresh-Kühlschrank, der in die seit März 2021 gültige beste Energieeffizienzklasse A eingestuft wird. Der komplette Innenbereich dieses Modells ist mit der von Liebherr patentierten BioFresh-Technologie ausgestattet. Liebherr erklärt: „Die Kombination von Temperatur und Luftfeuchtigkeit bietet ideale Bedingungen für die Lagerung und Kühlung von Obst und Gemüse, um deren Frische lange zu erhalten.“ Weiterhin ergänzt Liebherr seine Frischetechnologien um einen speziellen BioFresh Professional Fish & Seafood Safe: „Ein separat regulierbares Fach, das sich optimal für die Lagerung von Fisch und Meeresfrüchten bei -2°C eignet. Der gesamte Safe oder nur ein Teil lässt sich auch auf 0°C umstellen und kann so Fleisch und Milchprodukte lange erhalten“, erklärt der Kühlpro.

„Mit unseren energieeffizienten Geräten kommen wir den Bedürfnissen der Konsumenten entgegen, auf umweltschonende Weise stets frische Lebensmittel genießen zu können“, erklärt Steffen Nagel, Geschäftsführer Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH. „Zudem ermöglicht unsere BioFresh-Technologie, Lebensmittel ausgehend von ihrer Beschaffenheit auf unterschiedliche Weise optimal zu kühlen und sie damit möglichst lange frisch zu halten. Damit wollen wir auch unseren Beitrag zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung leisten.“

Highlight

Als Highlight präsentiert Liebherr-Hausgeräte die, wie der Kühlpro sagt, „einzigartige“ Funktion AutoDoor – das selbstständige Öffnen und Schließen der Gerätetüren, wenn keine Hand frei zur Bedienung ist. Es genüge ein leichtes Klopfen, ein Sprachbefehl oder ein Aktivieren über die SmartDevice-App und die Tür öffne sich automatisch. „Diese und weitere clevere Funktionen in Verbindung mit einem erlesenen Produktdesign zeichnen unsere neue Einbau-Generation aus“, sagt Nagel und: „Eine zeitlose klare Formgebung spiegelt sich in Kombination mit edlen Materialien wie Edelstahl, Glas und Aluminium wieder. Hochpräzise verarbeitet integrieren sich diese Designhighlights in ein modernes Wohnumfeld und sind Preisträger der diesjährigen internationalen Design-Auszeichnungen ‚RedDot Award – Best of the Best‘ und dem ‚IF Award‘.“

Weiter vervollständigt wird die neue Einbaugeräte-Generation von Gefrierschränken in unterschiedlichen Einbauhöhen und allesamt mit der praktischen NoFrost-Technologie ausgestattet. Liebherr dazu: „Diese hält Lebensmittel und den Gefrierraum eisfrei, wodurch ein Abtauen nicht erforderlich ist.“ Vor allem Partyfreunde dürfen sich über den neuartigen IceTower freuen: In zwei vertikalen Safes können Flaschen und Pizzakartons hochkant eingelagert werden, während ein integrierter IceMaker Eis für Getränke produziert.

Zusätzlich stellt Liebherr zusätzlich den neu in Deutschland eingeführten Outdoor Cooler auf der diesjährigen Küchenmeile vor. „Der kompakte Kühlschrank für den Außenbereich ermöglicht es Gastgebern kühle Getränke und Snacks uneingeschränkt im Freien zu lagern – ohne das Geschehen zu unterbrechen“, beschreibt Liebherr.

„Ein Statement in der Küche“

Neben der komplettierten Einbaugeräte-Serie ergänzt ein neues Gerät aus dem High-End-Segment die Produktneuheiten: „Der Monolith Bottom Freezer verbindet herausragende Qualität und wegweisende Technologien auf imposanten 2,13 Metern zu einem eindrücklichen Statement in der Küche. Die Kombinationen – erhältlich mit Flügeltüren oder im LargeDoor-Format – versprechen exklusives Küchendesign auf höchstem Niveau“, so Liebherr abschließend.