Mit 90er-Jahre-HipHop-Star Vanilla Ice

„Ice Ice Baby“: Samsung setzt mit neuem Werbespot auf Nachhaltigkeit

Hausgeräte | 0 | | Julia Jamy | 29.09.2021

Im neu inszenierten Musikvideo zu "Reduce Your Ice, Ice Baby" ruft Vanilla Ice dazu auf, die Temperatur von Kühlschränken um ein Grad zu erhöhen. (© Samsung)

Der 90er-Jahre-HipHop-Star Vanilla Ice hat seinen Hit "Ice Ice Baby" gemeinsam mit Samsung neu aufgelegt. Im neu inszenierten Musikvideo zu "Reduce Your Ice, Ice Baby" ruft er dazu auf, die Temperatur von Kühlschränken um ein Grad zu erhöhen. Auch die neue Samsung Bespoke-Kühlschrank-Reihe soll dank ausgeklügelter Kühlungstechnologie den Energieverbrauch reduzieren. Damit will Samsung mithelfen, den globalen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Neue Daten von Samsung sollen demnach zeigen, dass jährlich über eine Million Tonnen CO 2 -Emissionen eingespart werden könnten, wenn jeder Haushalt in Europa die Temperatur seines Kühlschranks um ein Grad Celsius erhöhen würde. Das entspreche dem Energieverbrauch von 217.000 Autos in einem ganzen Jahr oder der Energie, die 120.000 Haushalte zwölf Monate lang versorgen kann.

Deshalb stellt Samsung vier Tipps vor, wie der Kühlschrank cool bleibt und Energie spart:

No-Frost-Funktion

Um eine gleichmäßige Temperatur im Kühlschrank aufrechtzuerhalten, sollte man nach Modellen mit No-Frost-Funktion Ausschau halten. So bleiben nicht nur die Lebensmittel länger frisch, sondern es wird auch verhindert, dass sich Eis bildet. Das erspart das lästige Abtauen und hält den Kühlschrank frostfrei. Es geht aber nicht nur um die Temperatur, sondern auch um die Luftfeuchtigkeit – dabei helfen die Schubladen des Kühlschranks. Wenn möglich, sollte man die Fächer verwenden, bei denen man die Einstellungen je nach Bedarf z.B. an frisches Obst und Gemüse anpassen kann. Urlaubsmodus

Nachhaltige Lösungen können auch beim Entspannen helfen. Deshalb sollte man die Geräte in den Urlaubsmodus schalten, wenn man sich auf Reisen begibt. Der Urlaubsmodus ist dafür da, den Stromverbrauch zu senken, wenn längere Zeit niemand zuhause ist. Wenn die Kühl-/Gefrierkombination über einen Urlaubsmodus verfügt, läuft das Gefrierfach normal weiter, aber die Temperatur der anderen Kühlbereiche bleibt bei 15 °C. Cool bleiben

Dank des zeitlosen Designs fügen sich die Geräte harmonisch in jede Küche ein. Vom schlichten Schwarz und Edelstahl über angenehmes Beige und Marineblau bis hin zu farbenfrohem Lavendel und Glam Peach gibt es für jeden Geschmack das passende Design. Auch das Innere deines Kühlschranks kann individuell gestaltet werden. Mit den flexibel anwendbaren Ablagemöglichkeiten der Bespoke-Kühlschränke sollen auch sperrige Lebensmittel problemlos verstaut werden können und die Platzverschwendung in der Küche minimiert werden. Rundumkühlung

Im Kühlschrank sollte alles gleichmäßig kühl bleiben: von den Picknick-Snacks über die Reste von gestern Abend bis zum heimlichen Mitternachtssnack. All-Around-Cooling soll dabei helfen, alles schön frisch zu halten. Die Technologie transportiert kühle Luft durch den Kühlschrank und hält die Lebensmittel bei konstanter Temperatur frisch. So wird alles gleichmäßig gekühlt.

Nachhaltigkeit

,,Ich achte sehr auf einen nachhaltigen Lebensstil und dazu gehört für mich auch ein hohes Maß an Energieeffizienz.„, so Vanilla Ice. ,,Ich halte immer die Augen offen nach energiesparenden Technologien für mein eigenes Zuhause. Ich freue mich sehr, mit Samsung an diesem Projekt zu arbeiten, denn Musik ist ein großartiges Mittel, um Menschen zu verbinden und diese wichtige Botschaft weiterzutragen. Ich hoffe, dass wir die Leute erreichen und sie dazu bewegen können, die Zukunft unseres Planeten nachhaltiger zu gestalten.“

Starke Kühlleistung

Neben stilvollen Oberflächen biete die Bespoke-Kühlschrank-Reihe ein großes Fassungsvermögen, viel Komfort und eine starke Kühlleistung, verspricht Samsung . Das modulare Design von Bespoke ermögliche es den Nutzerinnen und Nutzern, ihre Kühl- und Gefrierschränke an ihre Bedürfnisse anzupassen, ohne ein komplett neues Gerät zu kaufen. Die eingebaute Samsung «No-Frost-Funktion» für Kühlschränke soll die Luftzirkulation verbessern, um eine konstante Temperatur im gesamten Kühlschrank aufrechtzuerhalten, was die Bildung von Frost und Eis verhindert. Außerdem soll dadurch die Solltemperatur viel schneller erreicht, die Lebensdauer des Kühlsystems erhöht und Energieverschwendung beim Abtauen vermieden werden.

Hier finden Sie den Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=rctSctxu6-Q