Neue True-Wireless Kopfhörer von Technics

Die technologisch ausgereifte Dual Hybrid Noise Cancelling Technologie des EAH-AZ60 soll dafür sorgen, dass sich der Zuhörer vollständig auf seine Musik oder sein Telefonat konzentrieren kann. Die Kombination aus Feedforward- und Feedback Noise Cancelling sowie digitaler und analoger Signalverarbeitung unterdrücke effektiv sowohl Außengeräusche als auch störendes Rauschen innerhalb der Ohrmuschel.

Beim EAH-AZ60 und EAH-AZ40 stehen zwei Interaktionsmodi zur Auswahl, die es ermöglichen sollen, neben der Musik auch die Umgebungsgeräusche zu hören. Beim „Natural Ambientmodus“ werden alle Umgebungsgeräusche über einen breiten Frequenzgang erfasst. Beim Musikhören oder Telefonieren werden so alle Nebengeräusche weiter durchgelassen, was besonders im Straßenverkehr interessant sein kann. Der Aufmerksamkeitsmodus „Attention“ dagegen erfasse nur die Frequenzen der menschlichen Stimme und stellt sicher, dass der Zuhörer beispielsweise Durchsagen am Flughafen oder Gespräche der Familie wahrnimmt.