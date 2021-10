International Design Excellence Awards

LG erhält Auszeichnung für Produktdesign

04.10.2021

LG Electronics (LG) wurde bei den International Design Excellence Awards (IDEA) 2021 erneut für sein Produktdesign ausgezeichnet und durfte sich insgesamt über zehn Auszeichnungen freuen. Zu den Gewinnern zählte auch der LG StanbyME, ein kabelloses Display, das mit dem begehrten Gold Award prämiert wurde.

LG Electronics (LG) wurde bei den International Design Excellence Awards (IDEA) 2021 erneut für sein Produktdesign ausgezeichnet und durfte sich insgesamt über 10 Auszeichnungen freuen. Bei dem Award werden Produkte mit bemerkenswertem und genialem Design ausgezeichnet, die einen Beitrag im Bereich des Industriedesigns geleistet haben.

Gewinner

Zu den Gewinnern zählte auch der LG StanbyME. Das kabellose Display eigne sich primär zum Konsumieren von Inhalten. Das 27-Zoll-LED-Display ist mit einem mobilen Ständer verbunden, sodass es frei im Raum bewegt werden kann. Zudem ist die Rückseite mit einem hochwertigen Stoff bespannt, wodurch sich das Gerät in jede Einrichtung einfügen soll. Neben dem IDEA Gold Award wurde der LG StanbyME in diesem Jahr mit weiteren Designauszeichnungen geehrt, darunter dem iF Design Award 2021 und dem Red Dot Award 2021 in der Kategorie „Produktdesign“.

Darüber hinaus erhielten vier weitere Produkte von LG Bronze-Auszeichnungen für ihre Originalität: Der LG OLED evo TV Gallery-Standfuß für sein schlankes Design, die LG Eclair Soundbar (DQP5) für ihren geschwungenen Look, der LG WashTowerfür seine einheitliche Form und seine intelligente Technologie sowie der LG PuriCare Luftreiniger für sein schlankes Design und seine kraftvolle Leistungsfähigkeit.

Diese fünf weiteren LG Produkte wurden beim diesjährigen Wettbewerb ebenfalls zu Finalisten ernannt: LG Styler Objet Collection, LG CordZero ThinQ A9 Kompressor und All-in-One Tower, LG PuriCare Dual Water Purifier, LG InstaView Slide-in Oven Range und LG UltraGear Gaming Speaker.

„Design hilft Konsumenten, ihren gewünschten Lebensstil zu verwirklichen und ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen”, sagt Lee Chul-bae, Leiter des Corporate Design Center von LG Electronics. „LG strebt danach, dem Wunsch unserer Kunden nach einer verbesserten Lebensqualität nachzukommen. Aus diesem Grund werden wir auch in Zukunft Designs entwerfen, die den Stil unserer Kunden verkörpern.”