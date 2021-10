Pandemiebedingter Besucherrückgang „leicht verkraftbar“

Küchenwohntrends: „Ausgezeichnete Stimmung und Geschäftslage“

13.10.2021

Letzten Freitag ging die fünfte Auflage des Messedoppels küchenwohntrends und möbel austria 2021 in Salzburg zu Ende. Wie Veranstalter Trendfairs zusammenfasst, herrschten „ausgezeichnete Stimmung und Geschäftslage“.

Die fünfte Veranstaltung des Messedoppels küchenwohntrends und möbel austria 2021 im Salzburger Messegelände wurde am 8. Oktober 2021 unter nach wie vor präsenten Corona-Bedingungen „erfolgreich“ beendet, wie Trendfairs informiert. „Trotz der einmaligen pandemiebedingten Verschiebung von Mai auf den 6. bis 8. Oktober lautete der Tenor auf Aussteller- wie Besucherseite unisono: ‚Endlich wieder Begegnung. Endlich wieder lebendige, genussvolle Gespräche, die so sehr fehlten!‘ Mit rund 4.000 Fachbesuchern (68% aus Österreich, 27% aus Deutschland) gut besucht, dominierten diese Fachmessen für den Mittelstand Optimismus und beste Stimmung – mit hervorragenden Geschäften in direkter Folge.“

Trendfairs GF Michael Rambach führt weiter aus: „Die hohe Akzeptanz der Umsetzung verschiedener Hygiene- und Präventivmaßnahmen durch die Veranstalter einerseits und andererseits die Freude, endlich wieder ein attraktives Business-Event unter nahezu ‚normalen‘ Bedingungen erleben zu können, führten zu regem Besucherzuspruch bereits ab Messetag Nr. 1. Der pandemiebedingte Besucherrückgang mit insgesamt gut 10% ist leicht verkraftbar und liegt deutlich unter den Werten vergleichbarer Messeveranstaltungen unter Corona-Bedingungen.“

Messetag 2 habe den Besucherandrang des Vortages dann um etwa 15% übertroffen, während am letzten Messetag zwar erwartet weniger, mit über 1.000 Fachbesucher aber dennoch „eine unglaublich hohe Anzahl“ interessierter Messegäste Geschäftskontakte in Halle 10 des Salzburger Messegeländes suchte und aufnahm.

Nahezu alle Einkaufskooperationen der Küchen- und Einrichtungsbranche waren einerseits Teil der Ausstellerschaft mit eigenen Ständen, andererseits in hoher Zahl als Besuchergruppen in der Halle unterwegs. Damit unterstreiche das Messedoppel deutlich: „küchenwohntrends und möbel austria ist eine auf die Küchen- und Einrichtungsbranche fokussierte und zu einhundert Prozent auf die Branchen-Fachbesucher ausgerichtete Veranstaltung ohne Streuverluste“, so Rambach.

Interessant ist die Auswertung der Besucherstatistik nach Berufsgruppen bzw. Branchensegmenten: Am stärksten nachgefragt wurde das Messedoppel vom Küchen- und Möbelhandel (23%), von Tischlern bzw. Schreinern (21%) sowie von Vertretern aus Küchenstudios (19%). Innenarchitekten sowie Industrievertreter aus Möbel und Küche stellen die nächstgrößeren Besuchergruppen.

Mit gut einem Drittel aller Besucher waren Geschäftsführer und Inhaber unter den Messegästen die am stärksten vertretene Gruppe. Mit rund 27% der Besucher sei ebenfalls der Bereich Marketing/Vertrieb sehr bedeutsam, wie Rambach sagt. „Die über 270 Designer, Produktentwickler und -manager, die sich vom Messedoppel inspirieren ließen, zeigen, dass küchenwohntrends und möbel austria zudem weit mehr als eine reine Geschäftsplattform sind.“

19 Bühnenshows

Die an den drei Messetagen insgesamt 19 Bühnenshows, die „Podium Events“, fanden großen Anklang, wie der Veranstalter berichtet. „Sie versuchten ‚unter den Nägeln brennende‘ Fragen zu beantworten. Darunter beispielsweise: Wie lautet die Erfolgsformel für nachhaltiges Wirtschaften? Was ist auf dem Weg zum nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen zu beachten? Welche Möglichkeiten erschließen sich daraus für die Möbel- und Einrichtungsbranche?“

Fachvorträge, Best Practice Beispiele und Diskussionsrunden widmeten sich neben dem Thema Beschaffung von Rohstoffen und Zulieferteilen besonders dem Fachkräftemangel. Die sukzessive Überwindung der Pandemie und der damit einhergehende Wirtschaftsaufschwung haben diesen weiter verschärft. In Salzburg zeigten die Referenten, welche Wege Unternehmen bei der Personalsuche und Mitarbeiterbindung gehen sollten.

Die nächste Ausgabe

Das nächste Fachmessedoppel küchenwohntrends und möbel austria findet von Mittwoch, dem 3. Mai, bis Freitag, den 5. Mai 2023, in Salzburg statt.