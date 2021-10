Panasonic startet LUMIX S Cashback-Aktion

„Das Angebot ist eine gute Gelegenheit, die hochwertigen Produkte zu einem noch attraktiveren Preis zu erwerben. Zudem erhalten alle Käuferinnen und Käufer, die sich zwischen 15. Oktober 2021 und 23. Januar 2022 registrieren, ein zusätzliches Jahr Garantie – also 36 statt 24 Monate.“, so der Hersteller. Panasonic will mit dem LUMIX S-System im stark wachsenden Segment der Vollformat- Systemkameras und als Teil der L-Mount Alliance auf hervorragende Bildqualität für ambitionierte Fotografen setzen.

Für ein Modell der LUMIX S1- oder S5-Serie zahlt Panasonic 300€ zurück. Bei den LUMIX S Objektiven sind es nochmal bis zu 200€. Für den Erhalt der Cashback-Zahlung ist eine Registrierung unter www.panasonic.de/lumix-s-cashback zwischen 15. Oktober 2021 und 23. Januar 2022 nötig.

Käufer können sich im gleichen Zeitraum zusätzlich unter www.panasonic.de/LUMIX-S-Garantieverlängerung anmelden. Mittels Angabe des Namens des Händlers, des Kaufdatums, der Modellnummer sowie der Seriennummer und einer Kopie des Kaufbelegs, kann der Garantieanspruch kostenlos um ein Jahr verlängert werden.

Teilnehmenden Händlern will Panasonic verschiedene Social Media Assets, Vorlagen für Web- Banner und Poster beziehungsweise Aufsteller sowie optionale Störer zur Verfügung stellen.

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Interessierte online unter: www.panasonic.de/lumix-s-cashback/teilnahmebedingungen