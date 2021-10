Gesamtsieger in der Kategorie „Personal Care, Rasierer und Zahnpflege“

Beurer: Zum 7. Mal in Folge Sieger im mi-Leistungsspiegel

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 14.10.2021

Markt intern rief erneut die deutschen Fachhändler dazu auf, ihre Lieferanten im Rahmen des Leistungsspiegels zu beurteilen. Beurer zählt zum 7. Mal in Folge zu den Siegern.

Beim „markt intern“ Leistungsspiegel geht es darum, die Glaubwürdigkeit der Industriepartner, die Stärke der Marken, die Leistungsfähigkeit der Service- und Logistikstrukturen, das individuelle Engagement der Mitarbeiter und vieles mehr zu beurteilen. „Beurer erreichte im Wettbewerb von vier namhaften Unternehmen in sieben der insgesamt 13 abgefragten Leistungsspiegel-Kategorien den ersten Rang. In allen übrigen Disziplinen geht das zum Fachhandelspartner Nr. 1 gekürte Ulmer Traditionsunternehmen als Zweiter über die Ziellinie“, informiert das Portal.

René Efler, Chefredakteur von „markt intern“ sagt: „Die Wichtigkeit der Produktgruppe, in der Beurer seit Jahren die ‚miE‘-Umfrage dominiert, nimmt für den Fachhandel stetig weiter zu.“ Weiterhin meint er: „Zugleich ist beispielsweise der bei Beurer für den Fachhandel zuständige Mann, Markus Bisping, mit uns einer Meinung, ‚dass da noch mehr geht!‘ Man muss sich als Fachhändler nur trauen, auch einmal Neues auszuprobieren! Aus vielen Gesprächen mit ihm und anderen Beurer-Mitarbeitern wissen wir zudem, dass das Unternehmen wie wenige andere bereit ist, dieses Engagement motivierter Kollegen stark zu fördern, zum Beispiel mit hochwertigen Präsentationsmöbeln und der Vermittlung von Fachwissen.“

So konnte Beurer, trotz des in diesem Jahr nochmal strengeren Maßstabes bei der Notenvergabe durch den Handel, als Gesamtsieger in der Kategorie „Personal Care, Rasierer und Zahnpflege“ erneut an die Leistung der Vorjahre anknüpfen.

„Wir freuen uns besonders, dass wir unsere Fachhändler wieder überzeugen konnten. Corona und die damit veränderte Marktlandschaft hat Händler und Hersteller vor große Herausforderungen gestellt. Die Fachhandelspartner sind eine wichtige Säule unseres Erfolgs, auf die wir stärker denn je vertrauen. Deshalb freuen wir uns über dieses tolle Ergebnis umso mehr“, so Sebastian Kebbe, Geschäftsführer bei Beurer.