Energiegeladen und kreativ

Innovationsaward für Integration von Photovoltaik

Photovoltaik Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 20.10.2021

Die Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) ruft den 3. Innovationsaward für integrierte Photovoltaik aus. Noch bis zum 8. Februar 2022 können Unternehmen, ArchitektInnen und AnlagenbetreiberInnen von Photovoltaikanlagen ihre Projekte einreichen.

Die Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) ruft den 3. Innovationsaward für integrierte Photovoltaik aus. Er soll einen Impuls setzen, um Photovoltaik am Gebäude zum Standard zu entwickeln. Ziel ist es, bei jedem Neubau und jeder Renovierung, die auf das Gebäude einfallende Energie optimal zu nutzen.

Der Innovationsaward soll die geschickte Doppelnutzung von umweltfreundlicher Sonnenstromerzeugung und Bauwerksfunktion honorieren.

Der Startschuss zur Einreichung erfolgte am ersten Tag der Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung am 13. Oktober, bereits jetzt erreichen uns viele Anfragen dazu. Es ist absehbar, dass großartige Projekte um den Preis konkurrieren werden. , zeigt sich Hubert Fechner, Obmann der TPPV, beeindruckt von der Innovationskraft, die österreichische Unternehmen dabei an den Tag legen. Darüber hinaus werden heuer die Teilnahmevoraussetzungen erweitert: Der bisherige Fokus allein auf Gebäude erstreckt sich diesmal auf die Integration der Photovoltaik in unterschiedlichste Sektoren, wie Bauwerke, den Verkehrs- oder den Landwirtschaftsbereich.

Die BIG (Bundesimmobiliengesellschaft) ist Mitveranstalterin des diesjährigen Awards. Als einer der größten Immobilieneigentümer Österreichs sehen wir uns verpflichtet, unsere Projekte durch technologische Lösungen, planerische Kompetenz und architektonische Qualität in den Dienst der Nachhaltigkeit zu stellen. Der Award für integrierte Photovoltaik holt zukunftsorientierte Gebäude vor den Vorhang und setzt damit einen bedeutenden Schritt in Sachen Klimaschutz! , so Hans-Peter Weiss, CEO der BIG. Darüber hinaus wird der Award vom Bundesverband Photovoltaic Austria, dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, dem Klima- und Energiefonds sowie dem Industriepartner Sonnenkraft unterstützt.

Unternehmen, ArchitektInnen und AnlagenbetreiberInnen von Photovoltaikanlagen sind aufgerufen, ihre Projekte bis 8. Februar 2022 einzureichen. Eine Fachjury wird die eingelangten Projekte auf Innovationskraft und Doppelnutzen prüfen und bewerten. Ein Österreichbezug (Standort der Anlage bzw. Projektbeteiligte mit Sitz in Österreich) ist dabei Voraussetzung.