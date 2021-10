Kräfteschonendes Arbeiten

ECN Ergonomiepreis 2021 geht an Wiha E-Schraubendreher

Julia Jamy | 25.10.2021

Der Wiha E-Schraubendreher speedE II electric wurde mit dem ECN Ergonomiepreis 2021 ausgezeichnet und verspricht laut Hersteller kräfteschonendes Arbeiten. (© Wiha)

Ende September wurde die Auszeichnung des Ergonomie-Kompetenz-Netzwerks (ECN) im Dornier Museum in Friedrichshafen verliehen. In der Kategorie "Handgeführte Produkte" ging in diesem Jahr die Trophäe an den Handwerkzeughersteller Wiha Werkzeuge und sein Produkt E-Schraubendreher speedE II electric.

Von den diesjährig eingereichten Produkten seiner Kategorie konnte die Jury des ECN das Konzept des Wiha E-Schraubendrehers überzeugen. Dieser soll eine kräfteschonende, zeitsparende und vor allem ergonomisch vorteilhafte Alternative zum herkömmlichen Schraubendreher bieten, wie der Hersteller verspricht.

Der Schraubendreher wird elektrisch durch einen Akku im Inneren angetrieben. Damit soll der Schraubprozess des speedE II dreimal schneller sein als von einem Handschraubendreher. Um Materialbeschädigungen während sensiblen Verschraubungen zu verhindern, setzt wahlweise bei Erreichen der Drehmomentgrenze von 0,4 oder 1,0 Nm der automatische Materialschutz-Stopp ein. Außerdem ist dank des isolierten slimBit-Wechselsystems eine Spannungssicherheit bis 1.000 V AC gewährleistet.

Richtige Richtung

Peter Lauster, Qualitätsingenieur bei Wiha, war von Anfang an Antreiber der ergonomischen Konzeption der Schraubwerkzeuge und ist bis heute Teil dieser Entwicklungsgeschichte. „Diese Auszeichnung für unseren E-Schraubendreher heute entgegennehmen zu können ist für mich etwas ganz Besonderes. Er ermöglicht Profis noch mehr Komfort und ergonomische Handhabung. Es zeigt mir, dass wir damals schon in die richtige Richtung aufgebrochen sind und das Thema Ergonomie bei Handwerkzeugen heute mehr denn je Wertschätzung erfährt.“