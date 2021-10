Neuer 33 MP-Vollformatsensor und verbesserte Bedienbarkeit

Sony präsentiert neue Alpha 7 IV

Dominik Schebach | 25.10.2021

Mit der Alpha 7 IV bringt Sony eine leistungsfähige Allround-Kamera sowohl für Fotoenthusiasten als auch für Profis, die in allen Genres unterwegs sind.

Sony erweitert sein Sortiment an Kameras und Blitze um drei Neuheiten: Mit der Wechselobjektivkamera Alpha 7 IV, die über einen neu entwickelten Vollformatbildsensor mit ca. 33 effektiven Megapixeln verfügt, stellt Sony eine leistungsfähige Allround-Kamera vor, die schnell zwischen Foto- und Filmaufnahmen wechseln kann. Zusätzlich präsentiert Sony die beiden neuen neuen Blitze HVL-F60RM2 und HVL-F45RM2.

Bereits mit Alpha 7 III hat Sony einiges in Sachen Vollformatkameras vorgelegt. Mit der neuen Generation will der Hersteller dies nochmals übertreffen. So wurde die Alpha 7 IV von Sony mit zahlreichen innovativen Bildverarbeitungstechnologien ausgestattet, darunter dem neuesten BIONZ XR Bildprozessor sowie erweiterten AF (Autofokus)-Funktionen, die auf dem Flaggschiffmodell Alpha 1 basieren. Hinzu kommen optimierte Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit beim Fotografieren und Filmen. Zudem hat Sony eine Reihe von Funktionen für die immer wichtigere mobile Datenübertragung integriert.

Dank des neu entwickelten, rückseitig belichteten Exmor R CMOS Vollformatbildsensors mit 33 Megapixeln bietet die Alpha 7 IV überragende Bildqualität und einen großen, auf ISO 50-204800 erweiterbaren Empfindlichkeitsbereich. Durch die hohe Auflösung ist die Kamera in der Lage, sanfte Abstufungen, feine Details und Strukturen einzufangen und gleichzeitig das Bildrauschen zu reduzieren. Die Alpha 7 IV ermöglicht unterbrechungsfreie Serienaufnahmen mit bis zu 10 Bildern Sekunde. Dazu verfolgt der AF der Alpha 7 IV Motive mit durchgehendem Echtzeit Tracking und 759 Phasendetektionspunkte. Darüber hinaus ist der Echtzeit-Augen-AF jetzt erstmals in der Lage, nicht nur Menschen und Säugetiere, sondern auch Vögel zu verfolgen, sowohl beim Fotografieren als auch beim Filmen. Die Erkennungsgenauigkeit für menschliche Gesichter und Augen wurde im Vergleich zur Alpha 7 III um rund 30 % verbessert.

Echtes Hybridmodell dank erweiterter Funktionen

Durch das verbesserte Bedienkonzept präsentiert sich die Alpha 7 IV als eine echte hybride Foto- und Filmkamera, die es den Benutzern ermöglicht, leicht zwischen Fotografieren und Filmen hin und her zu wechseln. Eine Neuheit im Alpha-Sortiment von Sony ist dazu das Moduswahlrad mit zwei Ebenen, bei dem die untere Ebene zur Wahl zwischen Foto/Film/S&Q-Modus und die obere Ebene für Auto/P/A/S/M und MR (Memory Recall) vorgesehen ist, sodass schnell zwischen den einzelnen Einstellungen gewechselt werden kann.

Der OLED Quad-VGA-Sucher mit ca. 3,68 Millionen Bildpunkten bietet eine 1,6mal höhere Auflösung als der Sucher der Alpha 7 III, wodurch die Benutzer eine verbesserte Live-View-Bildvorschau erhalten. Dank der wärmeableitenden Struktur der Kamera können Videofilmer mehr als eine Stunde kontinuierlich 4K/60p 10-Bit-4:2:2-Videos aufzeichnen. Für das Gehäuse der Alpha 7 IV wurde eine Magnesiumlegierung verwendet, die die Robustheit erhöht und das Gewicht verringert. Darüber hinaus wurde der Staub- und Feuchtigkeitsschutz verbessert.

Erweiterte Workflow-Funktionen

Mit einer Reihe von Verbindungsoptionen ermöglicht die Alpha 7 IV die sofortige Übertragung und gemeinsame Nutzung hochwertiger Inhalte und wird so dem wachsenden Bedarf an mobiler Datenübertragung in Echtzeit gerecht, ohne Kompromisse bei der Bild- und Tonqualität einzugehen. Durch Bluetooth wird die Verbindung zwischen der Kamera und der Imaging Edge Mobile App vereinfacht und 5 GHz/2,4 GHz Wi-Fi sorgen für schnelle Datentransfers. Zudem bietet die Kamera eine neue Funktion namens „Shot Mark“, die leichten Zugriff auf die markierten Szenen in einem Videoclip ermöglicht, sowohl in der Kamera als auch in den Anwendungen Catalyst Browse/Prepare von Sony.

Mit einer Reihe weiterer neuer Funktionen unterstützt die Kamera Live-Streaming und mobile Datenübertragung, ohne dass eine spezielle Software erforderlich wird. UVC (USB Video Class) und UAC (USB Audio Class) verwandeln die Alpha 7 IV in eine leistungsstarke Live-Streaming-Kamera, wenn sie an einen Computer oder ein Smartphone angeschlossen wird. Weiters plant Sony die Einführung eines neuen Cloud-Dienstes – „AI Video Editing Studio“ – zur automatischen Bearbeitung mit KI-Technologie. „AI Video Editing Studio“ führt die Erstbearbeitung unter Einsatz von KI-Technologie automatisch in der Cloud durch, damit sich die Nutzer auf kreativere Aufgaben konzentrieren können.

Die Alpha 7 IV von Sony soll ab Dezember 2021 zu einem UVP von 2799 Euro auf den Markt kommen. Im Kit mit dem Objektiv SEL2870 erhöht sich der UVP auf 2999 Euro.

Leistungsstarke Blitze

Der HVL-F60RM2 (UVP 649 Euro) mit GN 60-Leistung und einem Bereich von 20-200 mm und der HVL-F45RM2 (UVP 429 Euro) mit GN 46-Leistung und einem Bereich von 24-105 mm sind leistungsstarke kabellose Blitze, die sich durch eine präzise Steuerung, noch weiter verbesserte Hochgeschwindigkeit und intuitive Bedienung auszeichnen. Beide Modelle bieten eine verbesserte Blitzleistung bei Serienaufnahmen: bis zu 200-fach bei 10 Bildern pro Sekunde mit dem HVL-F60RM2 und 60-fach mit dem HVL-F45RM2. Dank des optimierten Blitzsteuerungsalgorithmus sind beide Modelle vor Überhitzung geschützt. Ein Satz mit vier Ni-MH (Nickel-Metallhydrid)-Batterien reicht für bis zu 240 Blitze mit einer Ladezeit von 1,7 Sekunden beim HVL-F60RM2 und bis zu 320 Blitze mit einer Ladezeit von 2,0 Sekunden beim HVL-F45RM2.