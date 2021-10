Mit 4K-Touchdisplays

LG präsentiert One:Quick-Serie

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 28.10.2021

Die One:Quick-Serie von LG soll die Zusammenarbeit von räumlich getrennten Einzelpersonen, Mitarbeitern und Teams verbessern. (© LG Electronics)

LG Electronics bringt neue Bildschirmlösungen auf den Markt. Die One:Quick-Produkte sollen die Zusammenarbeit von räumlich getrennten Einzelpersonen, Mitarbeitern und Teams verbessern. Außerdem sind sie sowohl fürs Büro wie auch zur Unterhaltung zuhause geeignet, wie LG mitteilt.

One:Quick Works ist ein 55-Zoll-4K-UHD-Videokonferenzdisplay mit nützlichen Eigenschaften zur Produktivitätssteigerung, das sich für unterschiedliche Arbeitsplatzumgebungen eignet, wie LG verspricht. One:Quick Flex hat einen 43-Zoll-4K-UHD-Touchscreen sowie einen mobilen Standfuß und soll dadurch verschiedene Anwendungen in allen Arten von Geschäftssituationen ermöglichen. Beide Modelle basieren laut Hersteller auf der Windows-Plattform und sind mit einer umfangreichen Bibliothek von Tools für Videokonferenzen und Kollaborationsanwendungen ausgestattet. In Verbindung mit One:Quick Share sollen Nutzer ihre Laptops schnell und drahtlos mit kompatiblen LG Digital Signage Produkten verbinden können.

One:Quick Works

„LG One:Quick Works ist die ideale Ergänzung für jeden Konferenzraum, damit in Meetings noch interaktiver und produktiver kommuniziert werden kann.“, verspricht LG. Der Display verfügt über einen integrierten Windows-PC, eine 4K-UHD-Kamera, ein Mikrofon, einen Lautsprecher und ein digitales Whiteboard. Zusätzlich können Videokonferenz- und Kollaborations-Apps wie Teams, Webex und Zoom installiert werden. Das Mikrofon mit hoher Verstärkung soll Stimmen aus bis zu sechs Metern Entfernung klar und deutlich mit minimalen Hintergrundgeräuschen erfassen. Die Kamera mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln verfolgt und fokussiert die sprechende Person automatisch, wie der Hersteller verspricht.

One: Quick Flex

LG One:Quick Flex wurde für unterschiedliche geschäftliche Einsatzszenarien entwickelt. Der Bildschirm kann zwischen dem Hoch- und Querformat gedreht werden, für einfacheres Multitasking bietet er einen Split-View-Modus. Die Kamera deckt laut Hersteller ein weites Sichtfeld von 88 Grad ab. Außerdem verfügt One: Quick Flex über ein Mikrofon, eine intuitive Benutzeroberfläche, eine Touchpen-Unterstützung sowie eine Whiteboard-Funktionalität. Das Produkt One:Quick Flex kann dank fahrbarem Standfuß etwa für eine Videokonferenz von einem Raum in den anderen gerollt werden.

One:Quick Share

Mit dem LG One:Quick Share kann der Laptop-Bildschirm mit kompatiblen LG Digital Signage-Modellen gemeinsam genutzt werden, wie der Hersteller verspricht. Dazu gibt man den PC-Bildschirm durch Drücken der Taste auf dem One:Quick Share USB-Dongle wieder frei. Es können bis zu vier Geräte gleichzeitig mit LG Digital Signage-Produkten verbunden werden. Mit One:Quick Share lassen sich die Einstellungen der angeschlossenen LG Signage-Produkte wie Lautstärke, Bildmodus und Bildschirmhelligkeit ohne Fernbedienung beliebig ändern. Außerdem soll das Teilen von Dokumenten im Büro oder die gemeinsame Ausarbeitung von Präsentationen für eine Vorlesung möglich sein. One:Quick Share ist in Österreich auf Bestellung erhältlich.

„Als Marktführer bei der Entwicklung von Unternehmens-Lösungen liefern wir durchdachte, technologisch fortschrittliche Produkte, die das Arbeiten produktiver und bequemer machen“, so Paik Ki-mun, Senior Vice President und Head of Information Display Business Unit of LG Electronics Business Solutions Company. „Unsere One:Quick-Serie ist aus einer neuen Umgebung hervorgegangen, die uns gezwungen hat, über den Tellerrand zu schauen. Wir möchten unseren Kunden neue Möglichkeiten bieten, zusammenzuarbeiten und Aufgaben zu erledigen – und damit zu einer besseren Balance und mehr Freude bei Arbeit und Leben beitragen.“