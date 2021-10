Von 6. bis 10. November 2021

Nespresso Professional auf der Gast 2021

Kleingeräte | 0 | | Julia Jamy | 29.10.2021

Auch in diesem Jahr nimmt Nespresso Professional an der Branchenmesse „Alles für den Gast" in Salzburg teil und präsentiert die NESPRESSO Momento Coffee & Milk Maschine. Messegäste können die Kaffeevarietäten von Nespresso zudem durch speziell zubereitete Kaffee-Cocktails direkt am Stand verkosten, wie das Unternehmen ankündigt. (© Nespresso)

Von 6. bis 10. November 2021 findet die Salzburger Branchenmesse für Gastronomie und Hotellerie „Alles für den Gast“ statt. Auch Nespresso Professional ist unter den Ausstellern und präsentiert die NESPRESSO Momento Coffee & Milk Maschine. Messegäste können erlesene Kaffeespezialitäten vor Ort verkosten, wie das Unternehmen ankündigt.

Fünf Tage lang sollen sich Gäste der Fachmesse vom Sortiment und den Neuheiten von Nespresso Professional selbst überzeugen können. Am Messestand 0117 und 0126 in Halle 10 im Messezentrum Salzburg informieren Kaffee-Experten über die Nespresso Professional-Produkte und präsentieren die Nespresso Momento Coffee & Milk Maschine, wie das Unternehmen ankündigt. Messegäste können die Kaffeevarietäten von Nespresso zudem durch speziell zubereitete Kaffee-Cocktails direkt am Stand verkosten. Die Coffee „TO GO“ Station soll das Messeerlebnis abrunden.

„Individuelles und vielfältiges Genusserlebnis“

Mit der Momento Coffee & Milk präsentiert Nespresso die jüngste Innovation der Professional-Serie. Sie soll durch ihr zeitloses Design überzeugen und sorge mit der State-of-the-Art Technologie für hochwertige Kaffeeerlebnisse am Arbeitsplatz und in der Gastronomie, wie Nespresso verspricht. Die Maschine kann kontaktlos via Smartphone bedient werden und liefert auf Knopfdruck Kaffee. „Fünf Kaffee-Rezepte, zwölf Milch-Rezepte und die Möglichkeit, sich die optimale Tassenlänge für die Kaffee-Sorte empfehlen zu lassen, ermöglichen ein individuelles und vielfältiges Genusserlebnis.“, beschreibt der Kaffepro. Gleichzeitig wurde die Maschine unter den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit entwickelt, wie Nespresso erklärt: „Sie enthält langlebige Komponenten, leicht reparierbare oder austauschbare Elemente, wird in einer recycelbaren Verpackung geliefert und verfügt über energie- und wassersparende Einstellungen.“

Im Zuge der Überarbeitung der Nespresso CLASSICS-Varietäten entwickelten Kaffee-Experten den neuen Intenso: „Ein Blend, der intensiv geröstete Arabica-Bohnen mit einem Hauch von Robusta verbindet. Der Kaffee besticht mit einer dezenten Säure, kräftiger Röstung und zarten Kakaonoten. Die Nespresso CLASSICS-Serie hält Kaffees für Ristretto-, Espresso- und Lungo-Liebhaber bereit. Zubereitet in einer Nespresso Momento-Maschine, empfiehlt das System die ideale Tassenlänge.“ , beschreibt Nespresso abschließend.