Bis 9. Jänner 2022

A1 verlängert Weihnachten

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 23.12.2021

A1 sagt "Danke" und schenkt seinen Privatkunden im Mobilfunkbereich drei Tage unlimitiertes Surfen. (© A1)

A1 zieht seine Weihnachtsangebote ins neue Jahr. Statt bis zum 31.Dezember heißt es bei A1 bis zum 9. Jänner „5G in allen Tarifen“. Zusätzlich gibt es bei dem Betreiber in der Zeit von 24. Dezember bis 31. Dezember bei Neuanmeldungen eines A1 Smartphone-Tarifs in Kombination mit einem Samsung Galaxy S21 oder Samsung Z Flip 3 die Samsung Galaxy Buds 2 geschenkt dazu.

So gibt es 5G sowie entsprechende Smartphones um 0 Euro mit der Verlängerung des Weihnachtsangebots bereits in den Tarifen A1 Mobile S und A1 Mobile M. Darüber hinaus gibt es für alle unter 26 bis zum 9. Jänner noch weiterhin die Möglichkeit den A1 Xcite Special X Tarif in Kombination mit einem Xiaomi Smartphone, für nur € 19,90 und inkl. 20GB monatlich, anzumelden.

Von 24. bis 26. Dezember gratis surfen

A1 schenkt zudem allen privaten Mobilfunk-Kunden mit einem Handytarif diese Weihnachten unlimitiertes Datenvolumen. Die Aktion gilt von 24. bis 26. Dezember. Denn manchmal kann man besondere Momente wie Weihnachten nicht unmittelbar mit der Familie oder Freunden erleben. Zum Streamen, Chatten, Bilder und Videos verschicken, gibt es deswegen für die Privatkunden von A1 unlimitiertes Datenvolumen zu Weihnachten. Alle privaten A1 Mobilfunk-Kunden profitieren automatisch von der Aktion.