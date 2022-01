Knapp eine halbe Milliarde Pakete weltweit transportiert

Neuer Rekord bei der Post

Stefanie Bruckbauer | 20.01.2022

Das Jahr 2021 hat der Österreichischen Post nicht nur im Inland einen neuen Rekord an transportieren Paketen gebracht. Insgesamt bewegte die Post konzernweit im vergangenen Jahr fast eine halbe Milliarde Pakete. Das entspricht einem Mengenplus von 9%. Die meisten Sendungen transportierte die Post allerdings nicht im Heimatmarkt Österreich, sondern mit Hilfe der Pakettochter Aras Kargo in der Türkei. Das Wachstum sei vor allem dem steigenden Trend zum E-Commerce geschuldet.

Die Österreichische Post befördert in insgesamt neun Ländern Pakete sowie Paletten. Diese Länder sind Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Österreich, Serbien, Slowakei, Ungarn und die Türkei. „Über alle Töchter hinweg beliefen sich die Paketmengen 2021 auf 452 Millionen Stück. Den Großteil davon in Österreich und der Türkei. In der Türkei wurden 2021 217 Millionen Pakete bewegt. In Österreich waren es 184 Millionen Pakete, was einem Plus von 11% entspricht. Und auch unsere Tochterunternehmen in Zentral- und Osteuropa verzeichneten mit einer Mengensteigerung von +16% enorme Zuwachsraten. Dort transportierten wir im vergangenen Jahr knapp 52 Millionen Pakete“, so DI Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik, Österreichische Post AG, der betont, dass das Wachstum in den ausländischen Märkten ähnlich wie auch in Österreich vor allem dem steigenden Trend zum E-Commerce geschuldet ist.

Peter Umundum weiter: „Dieser erneute Paketrekord freut uns sehr, wir haben dafür auch massiv in unser internationales Netz investiert, um auch in Zukunft fit für entsprechende Mengensteigerungen zu sein. Zudem setzen wir stark auf Kundenorientierung und bequeme Zustelllösungen, um sowohl für Absender als auch Empfänger immer die erste Wahl zu sein.“

So wurden vergangenes Jahr beispielsweise bei der türkischen Pakettochter Aras Kargo sieben Logistikzentren im gesamten Landesgebiet automatisiert, wodurch die Sortierleistung laut Post um 30% gesteigert werden konnte. Das bestehende Out of Home-Netzwerk wurde auf rund 2.400 Standorte mehr als verdoppelt. Bei allen Töchtern wurden die Empfangsmöglichkeiten der Sendungen ausgebaut und die Kundenorientierung verstärkt. Insgesamt gingen 2021 in Südosteuropa 1.845 neue Standorte zum Paketempfang in Betrieb.

Und auch 2022 soll weiter gezielt investiert werden, wie Umundum berichtet: „Die Express One in Ungarn nimmt neue Sortieranlagen in Betrieb, in der Slowakei wird die Fördertechnik in den Logistikzentren ausgebaut und auch die Paketautomaten werden in gesamt CEE weiter ausgebaut. Bei Aras Kargo wird die Sortierkapazität in den Logistikzentren um weitere 30% erhöht sowie die Zustellflotte ausgebaut und erneuert.“