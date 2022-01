Grundlage fehlt – wirtschaftliche Basis gefährdet

ElectronicPartner fordert sofortiges Ende der 2G Kontrollen im Einzelhandel

Hintergrund | 0 | | Wolfgang Schalko | 24.01.2022

Eine Blitzumfrage unter den Mitgliedern lässt bei den ElectronicPartner-Geschäftsführern Michael Hofer (li.) und Jörn Gellermann die Alarmglocken schrillen: Aufgrund der schädlichen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung fordern die beiden ein sofortiges Ende der 2G-Kontrollpflicht im Handel.

Seit 11. Jänner müssen Einzelhändler den 2G-Nachweis ihrer Kunden kontrollieren, was als massive Benachteiligung empfunden wird und entsprechenden Unmut hervorruft. Mitte Jänner fanden diesbezüglich zwar Gespräche zwischen Vertretern des Elektrohandels, der WKÖ und des BMI statt, blieben jedoch ohne Konsequenzen. In einer Stellungnahme an Spartenobmann Trefelik machten die ElectronicPartner-Geschäftsführer Michael Hofer und Jörn Gellermann nun ihre Position deutlich und belegten die negativen Auswirkungen der 2G-Kontrollpflicht anhand einer Blitzumfrage unter den Koop-Mitgliedern.

Hier das Statement der ElectronicPartner-Geschäftsführung im Wortlaut:

Betreff: 2G Kontrollen im Einzelhandel

Sehr geehrter Herr Trefelik,

Vorab herzlichen Dank für das angenehme und konstruktive Gespräch vom 13.1. und ihren Einsatz für den österreichischen Einzelhandel, unsere Partnerbetriebe und wir wissen diesen sehr zu schätzen!

Wir wenden uns an Sie als Geschäftsführung der ElectronicPartner Austria GmbH und als Vertretung unserer rund 850 Partnerbetriebe in Österreich, diesbezüglich noch ein paar Informationen zu ElectronicPartner:

ElectronicPartner ist eine europäische Verbundgruppe und ein führendes Dienstleistungs- und Handelsunternehmen für selbstständige Unternehmer im Bereich Consumer Electronics. ElectronicPartner unterstützt seit 30 Jahren über 850 Unternehmerpersönlichkeiten dabei, die vielfältigen Wünsche von österreichischen Kunden täglich nachhaltig und mit Begeisterung zu bedienen.

Grund unserer Kontaktaufnahme sind die 2G Kontrollen im Einzelhandel und deren Auswirkungen!

Seit der verpflichtenden Ausweis- und 2G Kontrollen ab dem 11.1.2022 haben Kundenfrequenz und folglich auch Umsätze unserer Partnerbetriebe deutlich abgenommen. Nach unzähligen Meldungen unserer Partnerbetriebe haben wir eine Blitzumfrage durchgeführt, die diese Aussage bestätigt:

Welche Entwicklung sehen Sie kurzfristig bezüglich Kundenfrequenz in Ihrem Geschäft?

Gleichbleibend: 23,74 %

Schlechter: 74,75 %

Besser: 1,52 %

Welche Entwicklung sehen Sie kurzfristig bezüglich Umsatz in Ihrem Geschäft?

Gleichbleibend: 25,76 %

Schlechter: 70,71 %

Besser: 3,54 %

In der Videokonferenz vom 11.1. zum Thema „Kontrollen von Covid19-Maßnahmen im Handel“ mit Teilnehmern des BMI konnten die Fragen nach zahlenbasierter Grundlage der 2G Kontrollen, Dauer und Ende dieser Maßnahme sowie den Unterschied von 3G zu 2G nicht beantwortet werden. Der österreichische Einzelhandel war zu keinem Zeitpunkt der Pandemie Treiber ebendieser und hat die verordneten Maßnahmen zu jederzeit vorbildlich mitgetragen!

Die aktuellen 2G Kontrollen und die damit verbundene, nachhaltige Ausgrenzung von einem Großteil der heimischen Kunden gefährdet die wirtschaftliche Basis unserer Partnerbetriebe und unsere gleichermaßen! Sollte es für diese Maßnahme keine wissenschaftliche Grundlage geben, die uns auch auf Nachfrage nicht mitgeteilt werden konnte, fordern wir eine sofortige Beendigung der 2G Kontrollen im Einzelhandel!

Erfahrungen und Entscheidungen innerhalb der europäischen Gemeinschaft verdeutlichen auch, dass eine Belastung des Handels durch die derzeitigen Regelungen nicht zielführend sind und daher entsprechend revidiert wurden.

Unser Ziel ist es wieder alle Kundinnen und Kunden in unseren Geschäften begrüßen zu dürfen und wir ersuchen sie dahingehend um ihre Unterstützung!

Gerne stehen wir für Gespräche jedweder Art zur Lösung des Sachverhalts zur Verfügung!

Eine ähnliche Erhebung hat auch Red Zac durchgeführt – die Ergebnisse und das Statement von Peter Osel lesen Sie hier