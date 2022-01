Operativer Leitungswechsel bei Österreichs beiden größten Einkaufszentren

SCS und Donau Zentrum unter neuer Führung

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 24.01.2022

Anfang des Jahres gab es einen operativen Leitungswechsel bei Österreichs beiden größten Einkaufszentren. (Foto: OTS)

Die zwei größten Einkaufszentren Österreichs, die Westfield Shopping City Süd und das Westfield Donau Zentrum, bekommen jeweils eine neue operative Leitung. Julia Gattringer wird zur Center Managerin des Westfield Donau Zentrums und Zsolt Juhasz übernimmt die Führung der Westfield Shopping City Süd. Die Gesamtleitung beider Einkaufszentren bleibt bei Anton Cech.

Unibail-Rodamco-Westfield, Mehrheitseigentümer und Betreiber der beiden größten Einkaufszentren in Österreich, besetzt die operative Leitung beider Center neu. Julia Gattringer, ehemals Deputy Center Managerin der Westfield Shopping City Süd, wechselte mit Jahresbeginn von Vösendorf in das Westfield Donau Zentrum und wird dort zur Center Managerin. Zsolt Juhasz, zuletzt Center Manager im Westfield Donau Zentrum, übernimmt die Führung der Westfield Shopping City Süd. Unverändert bleibt die Gesamtleitung beider Einkaugszentren durch Anton Cech, der auch zukünftig in seiner Funktion als „Head of Center Management“ für die strategische Weiterentwicklung beider Center verantwortlich zeichnet.

Erstmals weibliche Führung für Wiens größtes Einkaufszentrum

Julia Gattringer übernahm mit 1. Jänner 2022 das Center Management des Westfield Donau Zentrums. Damit bekommt das, wie Unibail-Rodamco-Westfield sagt, „Wohnzimmer der Wiener“ erstmals eine weibliche Führungsspitze. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die neue Aufgabe. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich die Servicequalität im Center weiter erhöhen und unsere Shoppartner und Besucher mit spannenden Kooperationen, nachhaltigen Konzepten und neuen Ideen begeistern.“ Die gebürtige Waldviertlerin startete ihre Karriere in der Immobilienwirtschaft und leitete vor ihrem Wechsel zu Unibail-Rodamco-Westfield als Geschäftsführerin eine der größten privaten Hausverwaltungen Österreichs. Ihre akademische Ausbildung schloss 32-Jährige mit einem Master in Immobilienwirtschaft an der FH Wien der WKW ab. Seit ihrem Unternehmenseintritt im Sommer 2019 hat Gattringer mehrere Stationen – unter anderem an Standorten in Prag, Warschau und Paris – absolviert und war bereits Ende 2020 als stellvertretende Center Managerin im Westfield Donau Zentrum tätig. Zuletzt war sie stellvertretende Center Managerin in der Westfield Shopping City Süd.

Retail- und Hospitality-Experte leitet Österreichs größtes Einkaufszentrum

Der Wahl-Donaustädter Zsolt Juhasz hatte zuletzt die operative Leitung des Westfield Donau Zentrums inne und wechselte mit 1. Jänner 2022 als Center Manager in die Westfield Shopping City Süd nach Vösendorf. „Die neue Aufgabe zählt zu den spannendsten und herausforderndsten in der österreichischen Handelsbranche, ich freue mich sehr darauf. Es ist mir eine große Freude als Center Manager die Westfield Shopping City Süd als Destination weiterzuentwickeln und unser Angebot in Sachen Marken, Gastronomie und Entertainment kontinuierlich auszubauen, sowie zusätzlich neue digitale Services auf den Weg zu bringen. Auch das Thema Nachhaltigkeit steht ganz oben auf der Prioritätenliste. In diesem Bereich wollen wir neue Initiativen setzen und die Vorreiterrolle des Centers – ganz im Sinne unserer „Better Places 2030 Strategie“ – weiter ausbauen.“ Die berufliche Karriere von Juhasz begann in der Tourismus- und Hotelbranche, wo er unter anderem in renommierten Hotels in London, Glasgow und Wien tätig war. Vor seinem Wechsel zu Unibail-Rodamco-Westfield leitete der 39-Jährige als Area Manager und Geschäftsführer einer in Hamburg ansässigen internationalen Hotelgruppe den Aufbau, die Akquisition und die operative Leitung von Hotels in Wien und Budapest. „Insgesamt blickt Juhasz auf 12 Jahre als Führungskraft und Experte im Retail- und Hospitality-Sektor zurück“, sagt Unibail-Rodamco-Westfield. Seine Ausbildung im Bereich Hospitality und Tourismus schloss Juhasz an der University of Strathclyde in Glasgow ab. Darüber hinaus absolvierte er den Masterlehrgang in Executive Management an der FH Wien der WKW.