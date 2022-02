Mind, Indie & Puma

elektrabregenz präsentiert neue Kochfelder

Dominik Schebach | 01.02.2022

elektrabregenz führt bei den Induktionskochfeldern drei neue Plattformen ein: Mind, Indie und Puma.

elektrabregenz hat sein Sortiment an Induktionskochfeldern komplett überarbeitet. Entstanden sind die drei neuen Plattformen Mind, Indie und Puma. Alle drei sollen durch moderne Ästhetik, ansprechendes Design und innovative Funktionen punkten. Die ersten drei leistungsstarken Kochfelder MIS 6087 (Mind), MIS 9525 (Indie) und MIS 6598 FX (Puma) sind ab März 2022 im Handel erhältlich.

Mit seinen neuen Plattformen deckt elektrabregenz den Markt vom gehobenen Einstiegsbereich aufwärts ab. So bringt die Plattform Mind (MIS 6087) flexibles Kochen in den Einstiegsbereich. Bei Indie (MIS 9525) geht elektrabregenz einen Schritt weiter. Hier lassen sich die Töpfe und Pfannen einfach herumschieben, die flexible Kochstelle erkennt automatisch den Durchmesser und die Position des Kochgeschirrs und gibt dort die gewünschte Temperatur ab. Zudem können die Flexi-Zonen im MIS 9525 zu einer großen Zone – z.B. für einen Bräter – zusammenschalten.

Puma steht schließlich für eine verbesserte Powerzone für verschiedene Kochtopfarten, verbesserte Leistung und ebenso für größere Kochzonen. Während die 60 cm breiten Puma Kochfelder, wie das MIS 6598 FX, über vier Kochzonen verfügen, sind die kommenden 80 cm-Versionen mit einer neuen Fünf-Zonenkonfiguration ausgestattet.

Flexible Bedienung

Die neuen Kochfelder sind intuitiv über Touchdisplay zu bedienen. Die beiden Kochfelder MIS 6087 und MIS 6598 FX sind mit Touch Control ausgestattet. Mittig im vorderen Bereich in die Glaskeramik eingelassen, können darauf Leistungsstufen, Temperaturen oder Garzeiten für die einzelnen Kochzonen intuitiv per Fingertipp ganz einfach angewählt werden. Das MIS 9525 verfügt dagegen über die innovative Slider-Touch-Bedienkontrolle. Diese ermöglicht die stufenlose und komfortable Einstellung der einzelnen Koch- und Flexizonen. Durch einfaches Entlangstreichen des Fingers auf der Bedienskala lassen sich die einzelnen Temperatur- und Leistungsstufen präzise einstellen. Zusätzlich lässt sich die Indie über HomeWhizz per WLAN vernetzen.

Schließlich sind alle drei Kochfelder mit einem Timer ausgestattet, womit sich für jede einzelne Kochzone die gewünschte Kochzeit einstellen lässt. Nachdem der Kochvorgang beendet ist, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab und macht darauf durch ein akustisches Signal aufmerksam. Zusätzlich sind alle drei Kochfelder mit Booster ausgestattet – wenn es einmal richtig schnell gehen soll.

„Ansprechendes Design, leistungsstark und innovative Funktionen: Das zeichnet alle drei neuen Plattformen aus. Mit dem MIS 6087, MIS 9525 und MIS 6598 FX sind bereits drei tolle neue Kochfelder im Handel, mit denen Kochen zum Erlebnis wird. Je Plattform folgen in den kommenden Monaten weitere interessante Kochfelder,“ so Christian Schimkowitsch, Geschäftsführer der Beko Grundig Österreich AG. Die elektrabregenz Kochfelder sind ab März 2022 zu den unverbindlichen Preisempfehlungen rahmenlos für den flächenbündigen oder aufliegenden Einbau erhältlich: MIS 6087 um 809 Euro, MIS 9525 um 1.779 Euro und MIS 6598 FX um 1.079 Euro. Pro Plattform sollen im Laufe des Jahres noch weitere Geräte folgen.