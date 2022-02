27,2 Milliarden US-Dollar

Gesamtjahresergebnis 2021: Hisense meldet Rekordumsatz

2021 verzeichnete Hisense ein Umsatzplus von 33% und einen neuen Rekordumsatz.

Hisense hat seine Finanzergebnisse für 2021 bekannt gegeben und mit einem Umsatzplus von 33% ein neues Rekordhoch von 27,2 Mrd. USD beim Gesamtumsatz erreicht. Der Umsatz im Ausland wuchs um 43% und machte 11,3 Mrd. USD aus.

„Wir haben das Jahr 2021 mit einem hervorragenden Ergebnis beendet und können ein erhebliches Umsatzwachstum und Produktverbesserungen in Bezug auf Qualität und Reputation vorweisen. Durch die Konzentration auf technologische Kernkompetenzen, die Bereitstellung herausragender Produkte und Verbrauchererlebnisse sowie die Implementierung einer hervorragenden Marketingstrategie und einer effizienten Ausführungsfähigkeit hat Hisense bedeutende Ergebnisse sowohl in Bezug auf die geschäftliche als auch auf die finanzielle Leistung erzielt”, so der Präsident der Hisense Group, Jia Shaoqian.

Die Nachfrage nach Fernsehern stieg im Zuge des „Zu Hause bleiben“-Trends der Pandemie und kurbelte den Verkauf hochauflösender Heimkinos an. Hisense reagierte auf die Marktnachfrage und steigerte die Herstellung und den Verkauf von Premium-Produktreihen wie ULED-TV und Laser-TVs – das Verkaufsvolumen von Hisense Laser-TVs im Ausland stieg im Jahresvergleich um 279%. Auch Hisense Commercial Display verzeichnete 2021 ein deutliches Wachstum: Die Verkaufserlöse in Übersee legten um 323% zu.

Neben dem stetigen Umsatzwachstum hat sich Hisense auch darauf konzentriert, den Ruf der Marke aufzubauen und durch verschiedene Marketingstrategien zu einer globalisierten Marke zu werden – etwa durch Kampagnen rund um die EURO2020. Laut den neuesten Daten von IPSOS ist die weltweite Bekanntheit von Hisense im Jahr 2021 durch Marketingkampagnen und Lokalisierungsstrategien um 11% gestiegen, die Verkaufserlöse allein auf dem französischen und deutschen Markt um über 90%. Zur weiteren Stärkung der Markenbekanntheit will Hisense an Globalisierungsstrategien und dem Sponsoring von Sportmarketing festhalten. Im November 2022 ist Hisense auch offizieller Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.