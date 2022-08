Verhaltenswissenschaftliche Empfehlungen des IHS

Energiekrise – was tun?

Wolfgang Schalko | 25.08.2022

Die aktuelle Energiekrise verlangt nach einer Änderung unseres täglichen Verhaltens, als Individuen und als Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund hat das Institut für Höhere Studien (IHS) einen Policy Brief verfasst, der auf Basis verhaltenswissenschaftlicher Forschungserkenntnisse mögliche Maßnahmen aufzeigen soll, die menschliches Verhalten mehr in Richtung Energiesparen lenken können.

In diesem Policy Brief werden verschiedene Maßnahmen zur Verhaltensänderung bezogen auf Energiesparen, Sanierung von Gebäuden, Anschaffung und Errichtung von Technik zur Energiegewinnung vorgeschlagen. Als Rahmenmodell für die Vorstellung der verschiedenen Maßnahmen wird das COM-B Model verwendet. Dieses klassische verhaltenswissenschaftliche Modell beschreibt, dass Verhalten zentral durch drei Faktoren initiiert, aufrechterhalten und verändert wird: Kompetenz (competence), die situativen Gegebenheiten (opportunities) und Motivation (motivation). Genau diese drei Faktoren und entsprechende verhaltenswissenschaftliche Maßnahmen erläutert das IHS – schickt allerdings zwei Vorbemerkungen voraus: Erstens braucht es möglichst passgenaue Lösungen für jeweilige Situationen und Zielgruppen, damit die verhaltenswissenschaftlichen Maßnahmen effektiv sind. Im Fall der Energiekrise bedeutet dies unterschiedliche Maßnahmen für die Land- und Stadtbevölkerung, für ärmere und reichere Haushalte und für Unternehmen. Zweitens gilt es, in einer von Misstrauen gegenüber der Politik und zunehmender Polarisierung zwischen gesellschaftlichen Gruppierungen geprägten Zeit, für den Erfolg von Maßnahmen die Akzeptanz sicherzustellen, was konkret heißt, dass Entscheidungsträger die Situation und daraus abgeleitete Maßnahmen transparent diskutieren sollten.