Zwei OLED+ und ein MiniLED

TP Vision präsentiert neue Philips Ambilight-TV Top-Modelle

Multimedia | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 31.08.2022

TP Vision präsentierte heute in Berlin zahlreiche neue Produkte von Philips TV & Sound. Dazu zählen zwei neue OLED+ und ein neuer MiniLED-TV. Ein neues Feature ist Ambilight Aurora. Dieses soll für ein angenehmes Ambiente mit eindrucksvollen Bildern sorgen, wenn der Fernsehabend eigentlich schon vorbei ist.

TP Vision stellte heute ua. drei neue Philips Ambilight TV-Modelle vor. Der OLED+937 präsentiert sich dabei als das neue Top-Modell der Range. Weitere Neuheiten sind der Philips OLED+907, der ebenfalls über ein Soundsystem von Bowers & Wilkins verfügt und der PML9507, ein neuer MiniLED-TV. Alle drei Modelle verfügen über ein Ambilight der nächsten Generation sowie über die für Philips TVs individuell angepasste Version von Android 11 TV.

TP Vision beschreibt den OLED+937 als neues Flaggschiff der Ambilight TV-Range. Dieser präsentiert sich mit deutlichen Verbesserungen bei der Bild- und Klangqualität, was mit dem EISA Heimkino-TV Award 2022-23 unterstrichen werde, wie der Hersteller sagt.

TP Vision beschreibt: „Im OLED+937 arbeitet eine weiterentwickelte Version von Philips leistungsstarker P5 AI Dual Engine in Kombination mit dem neuesten OLED EX-Panel, das dank seiner Heatsink-Technik eindrucksvolle Spitzenhelligkeiten von 1.300 Nits bietet.

Zusätzlich zu den ausgefeilten AI-Elementen der Bildverarbeitung verfügt die 2022er Version der P5 AI Intelligent Dual Engine jetzt über Advanced HDR, das auf gänzlich neue Weise die HDR-Wiedergabe durch Tone Mapping optimiert, und zwar Bild für Bild und nicht durch gemittelte Werte nur für jede Szene.“

Auch das Soundsystem von Bowers & Wilkins wurde nochmals weiterentwickelt. Zum ersten Mal verfügt es jetzt über nach links und rechts gerichtete Treiber für eine echte 5.1.2-Wiedergabe. Die höhere Ausgangsleistung von 95 Watt soll einen raumfüllenden, präzisen Klang sichern.

Der OLED+937 gehört zu den ersten TVs mit Philips Ambilight Next Generation, bei dem jetzt jede einzelne Ambilight-LED auf der Rückseite einzeln angesteuert wird, um mit noch mehr Farben das Ambilight noch genauer dem Bild auf dem Display anzupassen. Bisher sind die Ambilight-LEDs in Gruppen zusammengefasst, was ebenfalls einen tollen Lichtschein ermöglicht, allerdings Details nicht so präzise darstellen kann. Ambilight Next Generation führt das Bild über die Grenzen des Displays hinaus und das beim OLED+937 an allen vier Seiten.

Für eine visuelle Attraktion im Wohnzimmer unabhängig vom TV-Programm sorgt das neue Feature Aurora. Der Fernseher verfügt über eine umfangreiche Galerie an Fotos und Videos, die gemeinsam mit Ambilight wiedergegeben werden und so ein angenehmes Multimedia-Entspannungs-Erlebnis schaffen sollen.

Mit seiner Kompatibilität zu G-Sync und FreeSync Premium sowie der speziellen On-Screen Game Bar ist der OLED+937 laut TP Vision auch eine gute Wahl für Gamer. Hinzu komme noch der sehr hilfreiche VRR Shadow Enhancer, der die Gaming-Performance im Hinblick auf die Aktualisierungsrate des Panels optimiert.

Der OLED+937 präsentiert sich elegant, mit schmalem Rahmen im europäischen Design. „Das Ambilight-Erlebnis profitiert von dem nahezu nahtlosen Übergang zwischen Bild und Ambilight Halo“, beschreibt TP Vision.

Sein markantes Design erhält der OLED+937 auch durch das als Standfuß dienende Lautsprechergehäuse, das oben und vorne in feinem Akustiktuch des dänischen Herstellers Kvadrat gehalten ist. An den Seiten komplettieren spezielle, perforierte Metallgitter die äußere Gestaltung des Soundsystems. Die Fernbedienung hat eine Rückseite aus Muirhead-Leder, ein hochwertiges silberfarbenes Finish und eine bewegungsaktivierte Beleuchtung.

UVPs:

65OLED+937: 3.699 Euro

77OLED+937: 4.999 Euro

OLED+907

Der neue OLED+907 folgt in der Optik dem Konzept des früheren Philips OLED+903, indem er die diskrete Integration des Soundsystems von Bowers & Wilkins aufgreift und so in die Silhouette des TVs integriert. TP Vision sagt: „Auch der OLED+907 zeigt eine herausragende Bildqualität, da er über die leistungsstarke 6. Generation der P5 AI Bildverarbeitung und d

as jüngste OLED EX-Panel, inklusive Heatsink, verfügt. Er erreicht so ebenfalls eine Spitzenhelligkeit von 1.300 Nits bei den 55- und 65-Zoll-Modellen.“

Für ein intensives Erlebnis verfügt der OLED+907 über Ambilight Next Generation in der dreiseitigen Version. Auch hier soll das neue Aurora für eine stimmungsvolle Abendgestaltung mit Bildern und Ambilight sorgen.

Alle Philips OLED+ -Modelle bieten eine „außergewöhnliche Klangqualität“, wie der Hersteller betont. „Das 3.1-Soundsystem mit sechs frontal angeordneten Treibern in einer Links-Center-Rechts Anordnung liefert eine extraweite Soundbühne mit klaren Dialogen. Der tiefe und präzise Bass stammt dabei von einem großen, rückwärtig platzieren Subwoofer mit vier passiven Radiatoren.“

Auch der OLED+907 sei ein „idealer Gaming-TV“. Er verfügt über die Philips TV Game Bar und ist kompatibel mit FreeSync Premium sowie G-Sync mit 4K 120 VRR-Wiedergabe in voller Auflösung im Monitor-Modus.

Der OLED+907 kann sich auch in Sachen Design sehen lassen. Der schwenkbare TV ruht auf einer minimalistischen Metallplatte, wobei das Soundsystem über die volle Breite des TVs reicht und mit Akustiktuch von Kvadrat eingefasst ist. Der feine Metallrahmen des TV erlaubt eine nahezu übergangslose Verbindung von Ambilight und Bild.

UVPs:

48OLED+907: 1.999 Euro

55OLED+907: 2.499 Euro

65OLED+907: 3.499 Euro

PML9507 – „MiniLED für erschwingliche Premium-Qualität“

Die neuen Philips MiniLED stehen für eine „exzellente Bildqualität zu einem besonders erschwinglichen Preis“, wie TP Vision beschreibt. Ab sofort gibt es mit 55-Zoll eine zusätzliche Bildschirmdiagonale für MiniLED-TVs bei Philips. Das bisherige Angebot umfasste nur 65- und 75-Zoll.

TP Vision erklärt: „Gerade für den Einsatz in hellen Umgebungen ist die überragende Spitzenhelligkeit von 1.500 Nits ein wichtiges Argument. Hinzu kommen auch beim PML9507 die 6. Generation der Philips P5 AI Engine in Verbindung mit einem hochwertigen 120Hz VA-Panel. Für Begeisterung, egal ob beim Filme schauen oder Gaming

, sorgt Ambilight Next Generation in seiner vierseitigen Version sowie das neue Aurora für ein angenehmes Ambiente mit eindrucksvollen Bildern, wenn der Fernsehabend eigentlich schon vorbei ist.

Für einen satten Klang bietet der TV ein integriertes 2.1-, 70-Watt Soundsystem mit zwei Paaren nach unten gerichteter Tweeter zwei Treibern für die Mitten sowie einem zusätzlichen Triple-Ring Subwoofer mit zwei passiven Radiatoren, die in ihren eigenen Gehäusen auf der Rückseite des TVs platziert sind.“

Das Modell PML9507 wird als „besonders flexibel“ beschrieben, wenn es um die Einbindung in eine größere Soundinstallation geht. „Werden über DTS Play-Fi zusätzliche Lautsprecher – wie beispielsweise die neuen Satelliten Fidelio FS1 – angeschlossen, kann der TV als echter Center-Kanal genutzt werden. Das Ergebnis ist eine erheblich erweiterte Soundstage mit Dialogen, die direkt aus dem Bildschirm zu kommen scheinen“, so der Hersteller.

Der TV zeigt sich mit einem feinen Metall-Finish und mit schlankem Rahmen. Als Füße komplettieren dunkle anthrazitfarbene, anodisierte Metallsticks mit gebürsteter Oberfläche das Design. Die schlanke Fernbedienung in Silber aktiviert sich bei Bewegungen und verfügt über eine Rückseite aus schottischem Muirhead-Leder. TP Vision ergänzt: „Als perfekter Gaming-TV verfügt der PML9507 auch über die Philips TV Game Bar und ist kompatibel mit FreeSync Premium sowie G-Sync mit 4K 120 VRR-Wiedergabe in voller Auflösung im Monitor-Modus“.

UVPs:

55PML9507: 1.699 Euro

65PML9507: 2.399 Euro

75PML9507: 3.499 Euro

Wie TP Vision sagt, sind die genannten Modelle bereits, bzw. werden in den kommenden Wochen verfügbar sein.