Customized Agency

Magenta Telekom vergibt Werbeetat an neue Agenturgemeinschaft MAGNET

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 19.01.2023

Magenta Telekom stellt mit dem neuen Jahr seine Werbeagenden neu auf. Der Telekom-Anbieter hat seinen Werbeetat an die neue – eigens für den Netzbetreiber gegründete – Agenturgemeinschaft MAGNET vergeben. Diese „Customized Agency“ ist durch den Zusammenschluss der deutschen Publicis Groupe und Kreativen von KUBRIK, vormals VIRTUE, mit Sitz in Wien entstanden und hat sich bei der Ausschreibung gegen vier weitere Agenturen durchgesetzt.

Die beiden Vorläufer-Agenturen von MAGNET verfügen bereits über Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Magenta bzw. der Konzernmutter Deutsche Telekom: Während KUBRIK bisher vor allem mit Digital-Strategien und Social Media Kampagnen für Magenta in Österreich auf sich aufmerksam machte, betreut Publicis die internationalen Kampagnen und die Marke Deutsche Telekom sowie die Kommunikation in verschiedenen europäischen Märkten und den USA.

„Mit MAGNET haben wir eine starke Entscheidung für eine außergewöhnlich starke Marke getroffen. Unsere Konzernmutter Deutsche Telekom ist inzwischen die wertvollste Marke in ganz Europa. Mit der neuen Agentur wollen wir die Positionierung von Magenta Telekom in Österreich optimal, innovativ und nachhaltig gestalten“, erklärt dazu Rodrigo Diehl, CEO von Magenta Telekom.

Neues Customized-Agency-Modell

„Diese neue Konstellation ermöglicht uns, die Stärken von zwei exzellenten Agenturen zu bündeln: Markenführung, strategische Kompetenz und Kreation durch Publicis sowie Kreations-, Content- und Digital-Kompetenz durch KUBRIK. Wir haben eine eigene Customized Agency gebaut, die sich aus den absoluten Know-How-Trägern zweier Top-Agenturen zusammensetzt. Sowohl Publicis als auch KUBRIK kennen die Telekommunikationsbranche bestens. Die neu entstehende Arbeitsgemeinschaft MAGNET wird erstmals Markenstrategie, große ATL-Kampagnen sowie Digital-Kampagnen aus einer Hand liefern“, sagt Tanja Sourek, VP Brand & Marketing Communications bei Magenta Telekom. „Magenta Telekom freut sich auf eine spannende und innovative Zusammenarbeit mit MAGNET. Zugleich möchten wir uns für die Kooperation mit der Agentur Jung von Matt in den letzten Jahren bedanken.“

Erste Umsetzungen demnächst

An der Spitze von MAGNET stehen Arne Brekenfeld und Dennis May von Publicis, sowie Stefan Häckel und Lukas Großebner von KUBRIK. Die neue Customized-Agency setzte sich gegen drei weitere hochkarätige Agenturen durch, die es nach einer offenen Ausschreibung auf die Short List geschafft hatten. Bereits im Frühling sollen die ersten Kampagnen aus neuer Feder live gehen.

„Es ist uns eine große Freude, für Magenta Telekom nun auch am österreichischen Markt tätig zu werden. Uns hat die Ambition unheimlich begeistert, mit der das Magenta-Management die Marke mutig neu ausrichten möchte. Mit MAGNET haben wir ein maßgeschneidertes Team mit tiefem, kulturellem Verständnis und internationalem Strategie- und Kreationsniveau aufgestellt, sagt Arne Brekenfeld, CSO der Publicis Groupe.

Stefan Häckel, CEO KUBRIK ergänzt: „Dank unserer langjährigen Erfahrung mit Magenta wissen wir, welches Potenzial in dieser Marke und diesem Unternehmen steckt, das wir nun als MAGNET mit unserem Connected Creativity Ansatz quer über die Touch Points aktivieren können. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen und die Chance, der Markennavigator sein zu können – in sich ständig ändernden Zeiten, Kontexten und Möglichkeiten.“