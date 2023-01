Rüstzeug für eine erfolgreiche Zukunft

Expert Lehrlingscollege startet in das neue Jahr

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 30.01.2023

Vom 17. bis 19. März nahmen 22 Lehrlinge im ersten Lehrjahr beim Lehrlingscollege 1 in der Expert-Zentrale in Wels teil.

Vom 17. bis zum 19. Jänner fand mit dem Lehrlingscollege 1 der Auftakt der berufsbegleitenden Lehrlingsausbildung von Expert für das Jahr 2023 statt. 22 Lehrlinge im ersten Lehrjahr aus dem Verkauf und der Elektroinstallation waren dem Aufruf gefolgt und holten sich in den drei Tagen zusätzliches Rüstzeug für eine erfolgreiche Zukunft in ihrem Beruf, dabei konnten sie mehr über die Bedeutung des ersten Eindrucks auf und den richtigen Umgang mit den Kunden erfahren.

Der Fokus beim Lehrlingscollege 1 von Expert liegt auf einem intensiven Kommunikationstraining. Unter Einsatz moderner Techniken (wie etwa Videoaufzeichnung mit anschließender Analyse) wird die richtige Kommunikation mit Kunden und korrektes Verhalten geübt. In Gruppen und mit viel Teamarbeiten wird zusätzlich das vermittelte Fachwissen über Kommunikation, Verhalten und Menschenkenntnis nochmals erarbeitet bzw. in praktischen Übungen angewendet und auch das „Wir-Gefühl“ damit gestärkt.

Ebenfalls auf dem Programm stand das Thema moderne Umgangsformen. Dieser spannende Teil des Seminars mit Christoph Hippmann war auch dieses Jahr bei den Teilnehmern des College sehr beliebt. Denn Etikette wollen gelernt sein, schließlich sind auch sie ein wichtiger Teil des beruflichen Erfolges. „Wir wollen Jugendlichen Tipps und Tricks zeigen, damit sie sich in gewissen Situationen nicht blamieren, sondern genau wissen, wie sie mit den richtigen Umgangsformen zu Bonus-Punkten kommen und damit erfolreich(er) sind“, so der „Experte für gutes Benehmen“.

Abgerundet wurde die dreitägige Schulung mit einer Führung durch die Expert Zentrale und dem mittlerweile schon zur Tradition gewordenem Kamingespräch bei einem gemeinsamen Abendessen mit Expert-GF Alfred Kapfer.

Dichter Fahrplan

Die weiteren Lehrlingscolleges sind für März und Mai geplant: So findet für Lehrlinge aus dem 2. Lehrjahr das Lehrlingscollege 2 von 7. bis 9. März 2023 in Salzburg statt. Fokus ist hier auf praxisnaher Vermittlung von Wissen: Für die Handelslehrlinge hat Expert einen Schwerpunkt Weißware mit einem Verkaufstraining in der Miele Galerie in Salzburg geplant. Für Lehrlinge aus dem Bereich Elektroinstallation wird der Schwerpunkt auf Elektrotechnik wie Schaltschrank- und Verteilerbau liegen. Dieser Ausbildungsteil wird bei der Firma ERA Elektrotechnik Ramsauer stattfinden. Ergänzend für alle Teilnehmer sind individuelle Kommunikationstrainings zur Stärkung des Auftretens und des Selbstbewusstseins. Abgerundet wird das College mit einem Abendessen, das von allen gemeinsam in der Miele Galerie gekocht und anschließend genossen werden kann.

Das Lehrlingscollege 3 für Lehrlinge aus dem 3. Lehrjahr findet von 24.bis 26. Mai 2023 in Molln statt. Der Fokus liegt hier auf der Weiterentwicklung der Persönlichkeit, d.h. auf dem Erkennen von eigenen Stärken, diese zu forcieren und Entwicklungspotentiale zu erkennen. Highlight ist hier auch das gemeinsame Outdoor-Erlebnis einer geführten „Schluchtenwanderung“ im Nationalpark Kalkalpen.