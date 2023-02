Laut Daten von Marktforscher AVC Revo

Rekordhoch: Hisense bei TV-Lieferungen im Dezember 2022 Nummer 1 auf dem Weltmarkt

Wolfgang Schalko | 14.02.2023

Hisense hat im Jahr 2022 die Position als Nummer 2 am Weltmarkt gefestigt.

Kürzlich hat das Marktforschungsinstitut AVC Revo seinen „Monthly Report of Global TV Shipment Volume of TV Brands 2022” veröffentlicht. Demnach hat im Dezember 2022 das globale Liefervolumen von Hisense TV insgesamt 2,326 Millionen erreicht – was den ersten Platz auf dem Weltmarkt bedeutet.

Für Hisense stellte die Top-Position im Dezember eine weitere Rekordmarke dar, nachdem das Unternehmen von Jänner bis Oktober 2022 bereits den zweiten Platz bei den weltweiten TV-Lieferungen einnahm.

Laut den von AVC Revo veröffentlichten Daten belegte Hisense TV bei den weltweiten Lieferungen auch im Gesamtjahr 2022 den zweiten Platz – mit einem Marktanteil 12,06%. Im Vergleich zu 2021 legte der Exportsektor von Hisense TV um 12,2% zu und verzeichnete insbesondere in Europa, Japan und den Schwellenländern ein schnelles Wachstum.