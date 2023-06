Smartphones, Mobiltelefone und jetzt neu auch Kaffeemaschinen

MediaMarkt erweitert Reparaturbonus

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 15.06.2023

MediaMarkt erweitert sein Angebot in Sachen „Reparieren statt wegwerfen“. Bisher umfasste das Reparatur-Repertoire defekte Smartphones und Mobiltelefone; nun können Kunden auch ihre kaputten Kaffeemaschinen zum Elektroriesen bringen. Bis zu 200 Euro können dadurch direkt eingespart werden, wie MediaMarkt sagt.

„Mit der Erweiterung des Reparaturbonus machen wir den bewussten Umgang mit elektronischen Geräten noch attraktiver. Ich bin stolz, dass MediaMarkt als Partnerbetrieb der Regierung dafür beim Reparaturbonus sein Repertoire erweitern konnte. Ab sofort werden in allen teilnehmenden Media Märkten des Landes zusätzlich zu Handys und Smartphones auch die unterschiedlichen Kaffeemaschinen repariert. Das hilft der Umwelt und den österreichischen Privathaushalten“, so Christoph Dietrich, COO von MediaMarkt Österreich.

Der Kaffee ist eines der Lieblingsgetränke der Österreicher. Nicht zuletzt deswegen, ist der Kauf von Kaffeemaschinen oft eine bedachte Entscheidung. „Geschmäcker sind verschieden und so ist die Auswahl des auf eigene Bedürfnisse abgestimmten Gerätes nicht leicht zu treffen. Ist dieses defekt, leiden die morgendliche Routine und der Tagesablauf“, erklärt Dietrich. Aufgrund der großen Nachfrage wurde deshalb das Angebot nun auf Kaffeemaschinen ausgeweitet. „Gerade bei Kaffeemaschinen, abgesehen von Smartphones und Mobiltelefonen, besteht ein hoher Bedarf in Österreich. Ein intaktes Gerät freut nicht nur unsere Kunden, die ihre Lieblingsgeräte weiter behalten können und zugleich entlastet werden“, so Dietrich weiter.

So funktioniert‘s

Dietrich erklärt: „Pro Reparatur kann der Reparaturbonus rasch und unkompliziert über www.reparaturbonus.at beantragt werden. Anschließend ist es innerhalb von drei Wochen möglich, den Bon direkt bei Bezahlung der Rechnung bei teilnehmenden Media Märkten einzulösen. Die Reparaturen von defekten Kaffeemaschinen, Smartphones und Mobilfunkgeräten erfolgen dort jeweils an der Smartbar beziehungsweise in der Haushalts-Kleingeräteabteilung und werden durch geschulte Servicetechniker mit höchster Sorgfalt und Qualität durchgeführt. Die Förderungshöhe beträgt pro Reparatur-Bon 50% der förderungsfähigen Kosten, maximal können jedoch 200 Euro für Reparaturen bzw. maximal 30 Euro für Kostenvoranschläge eingespart werden.“