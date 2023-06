Hot! Murat Yatkin und Robert Petrin laden ein

TP Vision „Round Walk” am 29. Juni in Schladming

Die Branche | 0 | Veranstaltungen | Stefanie Bruckbauer | 15.06.2023

Der von TP Vision DACH Chef Murat Yatkin initiierte und ursprünglich Indoor anberaumte „Round Table“ wurde in die Natur verlegt und findet nun am 29. Juni 2023 in Form eines „Round Walks“ in Schladming statt. Die ersten Anmeldungen sind schon eingetrudelt, berichtet Senior Key Account Manager Robert Petrin, der die österreichischen Fachhändler erneut dazu einlädt, an der kleinen gemütlichen Wanderung teilzunehmen.

Auf Grund des eher schwierigen Verhältnisses zwischen dem österreichischen Fachhandel und Philips TV, hatte TP Vision DACH-Chef Murat Yatkin vor mehr als zwei Jahren die Idee, mit den Fachhändlern im Rahmen eines „Round Tables“ in einen konstruktiv-kritischen Dialog zu treten. Die Pandemie verzögerte die Umsetzung, doch nun ist es soweit – allerdings in etwas abgeänderter Form: Der „Round Table“ wurde in die Natur verlegt und findet nun am 29. Juni 2023 in Form eines „Round Walks“ nahe Schladming statt (elektro.at berichtete).

Der Ablauf ist wie folgt geplant:

Anreise bis 13.30 Uhr

14:00 Uhr Begrüßung und Start der Wanderung

15.15 Uhr Pause am Spiegelsee

16.30 Uhr Einkehr in der Hütte, Dinner

19.00 Uhr Ende Veranstaltung

Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung unter Fachhandel.AT@tpv-tech.com erforderlich. Nach der Anmeldung gibt es weitere Details zur Veranstaltung.