„Ein Sauger für alle Fälle“

AEG launcht neuen ULTIMATE 8000 Wet&Dry Akku-Staubsauger

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 29.08.2023

AEG präsentiert auf den Herbstmessen den AEG ULTIMATE 8000 Wet&Dry Akku-Staubsauger, der Saugen und Wischen in nur einem Arbeitsgang kombiniert. Mit dem neuen Modell erweitert der Hersteller sein breites Sortiment im Bereich Akku-Staubsauger um die Kategorie Wet&Dry und bietet nun „für jeden Nutzen die optimale Lösung – für alle, die besonderen Wert auf eine einfache und hygienische Reinigung der Böden legen.“

Eine verschüttete Tasse Kaffee, die dreckigen Pfotenabdrücke des Vierbeiners oder das umgekippte Müsli mit Milch – Alltagsmalheure, die jedem einmal passieren können, bei denen ein klassischer Staubsauger jedoch keine Lösung bietet. Mit dem AEG ULTIMATE 8000 Wet&Dry Akku-Staubsauger können sowohl kleine Ungeschicke zwischendurch schnell beseitigt als auch die allgemeine Feuchtreinigung von Staub, Krümeln oder eingetrockneten Flecken effizient erledigt werden. „Die Kombination aus Saugen und Wischen mit einem Gerät spart Anwendern bei der Bodenreinigung wertvolle Zeit. So sind mit dem ULTIMATE 8000 Wet&Dry die bisherigen zwei Arbeitsschritte von separatem Staubsaugen und Putzen passé. Er sorgt für eine effiziente und hygienische Nass- und Trockenreinigung von allen Hartböden und ermöglicht das mühelose Entfernen von Verschmutzungen aller Art – für rundum hygienische Sauberkeit im Zuhause“, erläutert Andreas Gelsheimer, Category Manager Bodenpflege bei AEG die Vorteile des Geräts.

Schmutz- und Fleckenentfernung in einem Schritt

Der ULTIMATE 8000 Wet&Dry Akku-Staubsauger ist so konzipiert, dass er verschiedene Hartböden wie Parkett, Laminat oder Fliesen einfach und schnell reinigt. Dabei wird dank Doppeltank-System Frischwasser dosiert aufgetragen und das Schmutzwasser in einen separaten Tank abgesaugt. Als Highlight beschreibt AEG die „intelligente Schmutzerkennung“, die die Saugleistung und die Wasserdosierung automatisch an die Stärke der Verschmutzung anpasst. Die Mikrofaser-Reinigungsrolle verfügt über eine praktische Selbstreinigungsfunktion, bei der die Rolle mit sauberem Wasser gewaschen wird.

Der leistungsstarke Akku ermöglicht laut Hersteller die Reinigung von bis zu 143m² ohne erneutes Aufladen und ist damit auch für größere Flächen geeignet. Der Ladestand des Akkus ist dabei immer auf dem Display einsehbar, das zusätzlich weitere wichtige Informationen zeigt. Im Lieferumfang enthalten ist eine frei positionierbare Ladestation, die eine flexible Aufladung ermöglicht. Eine zusätzliche Mikrofaser-Reinigungsrolle und ein Ersatz-Feinstaubfilter sorgen für eine dauerhafte Einsatzfähigkeit, eine Extra-Bürste erleichtert die Reinigung des Wassertanks.

60 Tage Geld-zurück-Garantie

Zum Launch der neuen Produktkategorie gibt AEG eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie auf das Gerät. Konsumenten, die das Modell im Zeitraum vom 1.10.2023 bis 30.06.2024 gekauft und auf www.aeg.de registriert haben, können somit 60 Tage lang in Ruhe testen, ob das Produkt zu ihnen passt.

Preise und Verfügbarkeit

Der ULTIMATE 8000 Wet&Dry Akku-Staubsauger ist ab Oktober 2023 zu einem UVP von 499,95 Euro im Handel erhältlich.

Der AEG ULTIMATE 8000 Wet&Dry Akku-Staubsauger auf den Punkt:

Maximale Akku-Laufzeit Auto-/Turbostufe (in Minuten): 35 / 24

Reinigbare Fläche (in Quadratmetern): 143

Akku-Typ: 21,6V Lithium HD-Power Akku – 4000 mAh

Maximale Akku-Ladezeit (in Stunden): Vier

Volumen Frischwasserbehälter (in Milliliter): 600

Volumen Schmutzwasserbehälter (in Milliliter): 500

Freistehende Lade-/Reinigungsstation

Bodendüse: Elektrosaugbürste mit Reinigungsrolle

Digitale Anzeige mit Informationen zum Filter, Akku- und Gerätestatus

Zubehör: zusätzliche Mikrofaser-Reinigungsrolle, Hygienefilter, Extra-Bürste zur Reinigung des Wassertanks

Farbe: Denim Blue / Granite Grey

UVP: 499,95 Euro