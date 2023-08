Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

neoom Partner Tour 2023

Photovoltaik Energiezukunft Elektromobilität | 1 | Veranstaltungen, Wissen | Wolfgang Schalko | 29.08.2023

Im Rahmen der neoom Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz kommen die Experten des Erneuerbaren-Pioniers direkt zu den (bestehenden und werdenden) Systempartnern und demonstrieren innovative Lösungsansätze für das Gelingen der Energiewende. Allen voran, wie sich gemeinsam Solarkraftwerke für Privathaushalte, Landwirte, Gewerbe und Industrie wirtschaftlich realisieren lassen.

Der Auftakt für die neoom Partner Tour 2023 ist bereits erfolgt. Nach den Stopps in Deutschland stehen im September insgesamt fünf Stationen in Österreich am Programm, ehe im Oktober in der Schweiz der Schlusspunkt gesetzt wird. Die Termine in Österreich lauten:

01.09.23 GRAZ: „An Juchaza auf Energiespoan!” – Seifenfabrik

11.09.23 SALZBURG: „Bühne frei für Sonnenstrom” – Sternwarte

12.09.23 ST. PÖLTEN: „Öl und Gas? Na geh!” – Museum Niederösterreich

14.09.23 WIEN: „Energiewende – damma wos!” – Generali Arena

15.09.23 KLAGENFURT: „Kamot wirds erst mit Ökostrom!” – Lakeside Science & Technology Park​

Bei den einzelnen Stationen stellen sich die Ansprechpartner aus den Regionen vor bzw. stehen die neoom Experten mit Rat & Tat bei Fragen zur Verfügung. Außerdem werden die Vorteile der Zusammenarbeit mit neoom für die Systempartner erläutert und es wird ein Überblick über die Produktneuheiten – von den Haushalts- und Gewerbespeichern bis zu den Ladestationen – sowie die neoom APP und ihre smarten Skills rund um die Energiewende geboten. Und natürlich kommt auch der Austausch mit Branchenkollegen bzw. das Netzwerken nicht zu kurz.

Alle Infos zur neoom Partner Tour 2023 und Möglichkeit zur Anmeldung unter www.neoom.com/tour2023