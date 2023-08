Editor's Choice Hot! Juni 2024: Kürzung von 130 Stellen

Philips (Versuni) Kompetenzzentrum Klagenfurt wird geschlossen

Die Branche | 0 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 30.08.2023

Das Philips Kompetenzzentrum in Klagenfurt (viele Jahre lang ein Prestigeobjekt des Konzerns) soll mit Mitte 2024 geschlossen werden. (Bild: Philips)

Wie hinter vorgehaltener Hand getuschelt, in der Kleinen Zeitung berichtet und mittlerweile gegenüber elektro.at auch schon bestätigt wurde, wird Versuni (ehemals Philips Domestic Appliances) das Innovationszentrum in Klagenfurt im kommenden Jahr schließen. Lesen Sie hier die Erklärung für diesen Schritt, die Versuni gegenüber der elektro.at-Redaktion abgegeben hat.

Mitte 2024 soll es soweit sein: Die einstige Philips Prestige-Niederlassung, das Philips/ Versuni Kompetenz- bzw. Innovationszentrum Klagenfurt, wird geschlossen. 130 Beschäftigte sind betroffen. Die Gründe für diesen Schritt erklärt Versuni (Philips) in schönster Konzernprosa gegenüber elektro.at wie folgt:

„Als Teil der laufenden Versuni-Strategie, weltweite R&D-Tätigkeiten zu optimieren, wurde die Entscheidung getroffen, den internen Hardware-Innovationsbereich zu reduzieren und unsere digitalen R&D-Geschäfte in Europa zu verstärken. Aufgrund dessen kommt es zur Schließung der österreichischen Versuni-Niederlassung in Klagenfurt. Nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Betriebsrat in Österreich führt dies voraussichtlich mit Juni 2024 zur Kürzung von 130 Stellen. In dieser aktuellen Übergangsphase ist es unsere oberste Priorität, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Klagenfurt Unterstützung zu bieten, während diese Pläne umgesetzt werden. Wir geben die bevorstehenden Änderungen zum jetzigen Zeitpunkt bekannt, um den betroffenen Angestellten eine ausführliche Vorlaufzeit zu geben und einen möglichst nahtlosen Übergang für unseren Geschäftsbetrieb zu gewährleisten

In den letzten Jahren sind zahlreiche Konkurrenten in den Küchengerätemarkt eingetreten, was zu ständig im Wandel begriffenen Alleinstellungsmerkmalen geführt hat. Wir haben unsere Ressourcen und Kapazitäten ausführlich evaluiert und unsere finanziellen Modelle einem Stresstest unterzogen, um ein Modell zu finden, mit dem wir in diesem Bereich weiterhin eine strategische Position einnehmen können.

Aufgrund dessen haben wir entschieden, unser R&D-Modell im Bereich Kitchen Life weiter in Richtung Branded OEM zu verlagern. Wir stärken unsere Partnerschaften mit Anbietern, um unsere Go-to-Market-Prozesse zu beschleunigen und bei technischen Möglichkeiten aus dem Vollen schöpfen zu können. Wir werden unsere Partnerschaften mit strategischen Anbietern weiter verstärken, um auch zukünftig Innovationen im Airfryer-Bereich schnellstmöglich auf den Markt zu bringen.“

Ein Blick zurück

Anfang 2020 gab Royal Philips bekannt, den Geschäftsbereich Domestic Appliances, also Kleingeräte, in ein eigenständiges Unternehmen zu separieren, um ihn verkaufen zu können. Im März 2021 wurde die asiatische Investmentgesellschaft Hillhouse Capital als neuer Eigentümer präsentiert.

Mitte 2021 wurde die österreichische Zentrale von Philips Austria geschlossen, der Großteil der Mannschaft entlassen. Man wolle sich „insgesamt europäischer aufstellen“ hieß es damals auf Nachfrage von E&W. Das hieß: Es werde kein Philips Austria, Philips Schweiz oder Philips Deutschland mehr geben, sondern die Ansprechpartner und Verantwortlichen seien überall in DACH verteilt und agieren über die Grenzen hinweg. DACH ist heute eine von sieben Regionen in Europa. Die Vertriebs- und Marketingleitung wurde DACH-übergreifend besetzt. Der Philips-Außendienst, der die heimischen Fachhändler bis dato betreute, wurde durch eine externe Agentur ersetzt.

Dann wurde es still um die Marke Philips Domestic Appliances – bis Anfang dieses Jahres: Da wurde darüber informiert, dass „Philips Domestic Appliances“ künftig den Namen „Versuni“ tragen wird. „Philips“ wurde aus dem Unternehmensnamen gestrichen. Nur auf den Produkten steht „Philips“ (auf Grund einer Lizenzvereinbarung) noch drauf.

Standort Klagenfurt

Klagenfurt ist eines von 5, 8 oder 11 (abhängig davon welche Quelle man hernimmt) weltweiten Philips-Kompetenzzentren für Haushalts-, Küchen- und Körperpflegeprodukte. Dort wurde in den vergangenen Jahren für den Weltmarkt geforscht, entwickelt und produziert.

Dabei ging es Klagenfurt schon einmal an den Kragen. Im Jahr 2006 wurden 150 von 400 Mitarbeitern entlassen. Getroffen hat es damals die Produktion. Die Serienproduktion von Körperpflege-Produkten, die bis dato in Klagenfurt gefertigt wurden, wurde aus Kostengründen eingestellt und an Subunternehmen in Osteuropa und Asien ausgelagert. Zeitgleich wurde seitens Philips betont, dass der Standort Klagenfurt langfristig zum Innovations- und Kompetenzzentrum im Healthcare- und Wellnessbereich werden soll.

Klagenfurt war immer DIE Vorzeige- bzw. Prestige-Niederlassung von Philips in Österreich. Ab 2024 nicht mehr.