Glückliche Gewinner beim Lehrlings-Webinar mit HD Austria/CANAL+

Natürlich konnten die Lehrlinge ihr erworbenes Wissen wieder in einem Quiz unter Beweis stellen. Auch dieses Mal warteten wieder großartige Preise auf die Lehrlinge. Nun stehen auch die glücklichen Gewinner fest. Heute wurden die Preise an die Gewinner in der Berufsschule Theresienfeld übergeben. So darf sich der 1. Platz über einen 100€ Cineplexx Gutschein und eine Tafel Merci freuen. Der 2. Platz erhält ein Goodie Bag von CANAL+ & HD Austria und ein Red Bull Tray. Der 3. Platz hat ein Goodie Bag von CANAL+ & HD Austria und eine Tafel Merci bekommen. Und der 4.&5.Platz erhalten jeweils ein Goodie Bag von CANAL+ & HD Austria.