MEDIMAX bekommt eigenen Vertriebsleiter

Sebastian Wildenberg wird neuer Vertriebsleiter

Julia Jamy | 03.11.2023

Mit 1. Januar 2024 wird Sebastian Wildenberg neuer Vertriebsleiterbei MEDIMAX.

ElectronicPartner freut sich, zum 1. Januar 2024 Sebastian Wildenberg als neuen Vertriebsleiter MEDIMAX zu begrüßen. Durch diesen Schritt möchte die Verbundgruppe ihr operatives Team und das Wachstum der Franchisefachmarktlinie weiter vorantreiben.

Wie ElectronicPartner mitteilt, bringt Sebastian Wildenberg umfassende Expertise durch seine langjährige Tätigkeit in verschiedenen Unternehmen der Consumer Electronics Branche mit. Nach Stationen bei Grundig und Denon war er die vergangenen acht Jahre als National Key Account Manager in leitender Position für den Hersteller Samsung tätig. Sein Wechsel zur Düsseldorfer Verbundgruppe sei für den gebürtigen Nordrhein-Westfalen eine rundum gewinnbringende Entscheidung: „Ich kenne viele meiner künftigen Kolleginnen und Kollegen bei ElectronicPartner bereits seit Jahren, ebenso wie zahlreiche MEDIMAX Franchisepartnerinnen und -partner. Die Zusammenarbeit habe ich immer sehr geschätzt und empfinde es nun als großartige Chance, mich in diesem dynamischen und sehr menschlichen Team weiterzuentwickeln. Auch die Möglichkeit, wieder mehr Zeit in meiner Heimat NRW verbringen zu können, ist ein schöner Pluspunkt.“

In seiner Funktion als Vertriebsleiter MEDIMAX berichtet Wildenberg direkt an Torsten Schimkowiak, Leiter Vertrieb ElectronicPartner.Mit dieser personellen Neustrukturierung stellt die Düsseldorfer Zentrale nach der Übergabe aller MEDIMAX Märkte an Unternehmer nun eine weitere Weiche in Richtung Expansion. ElectronicPartner Vorstand Friedrich Sobol erklärt: „Wir freuen uns sehr, mit Sebastian Wildenberg einen versierten Fachmann für uns gewonnen zu haben, mit dem wir MEDIMAX weiter nach vorne bringen. Ich bin gespannt auf seine Ideen und überzeugt, dass er unser gesamtes Team bereichern wird!“