GreenZAC-Produktlinie

RED ZAC stellt Bio-Reinigungsprodukte vor

Die Branche | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 03.11.2023

Auch RED ZAC setzt auf Nachhaltigkeit – und zwar in mehrfacher Hinsicht: „Ob stromsparende Elektrogeräte, Smart Home Lösungen oder sogar Balkonkraftwerke – wir sehen es als unseren Auftrag, unsere Kundinnen und Kunden optimal zu beraten. Jetzt gehen wir hier wieder einen Schritt weiter und haben mit GreenZAC eigene biologisch abbaubare Reinigungsmittel kreiert“, erklärt RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane.

Stark verschmutzte Backöfen, verkalkte Kaffeemaschinen oder unangenehme Gerüche in Spül- oder Waschmaschine haben künftig dank der GreenZAC-Produktlinie keine Chance. „Künftig kann die GreenZAC Reinigungsmittel-Linie von allen Händlerinnen und Händlern in ihren Geschäften angeboten werden“, so Lenane. „Wir haben hier viel Wert auf die Entwicklung dieser Produkte gelegt, Jeder kennt das mulmige Gefühl, wenn man den Backofen reinigt und einmal dabei der chemische Geruch entgegenschlägt. Deshalb haben wir hier die Initiative ergriffen und eine eigene GreenZAC Produkt-Linie entworfen. Nicht nur der Inhalt ist biologisch abbaubar, sondern auch die Verpackung ist aus recycelten Materialien.“

Fünf Problembereiche

Erstmals vorgestellt wurde die Range bei den Elektrofachhandelstagen in Linz. Mit den GreenZAC Produkten geht RED ZAC fünf „Problembereiche“ des Alltags an: Bio Entkalker für Kaffeemaschinen für Kaffeevollautomaten aller Marken, Bio Backofen-Reiniger zur kraftvollen Reinigung für Backofen und Grill, Bio Glaskeramik Kochfeldreiniger, Bio Spülmaschinen Systempflege und Bio Waschmaschinen Systempflege umfasst die neue, biologisch abbaubare Produktlinie.