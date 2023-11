Self-Checkout-Systeme

Die Digitalgeister, die wir riefen

Über den Rand | 0 | | Julia Jamy | 26.11.2023

Self-Service-Kassen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Was viele als Weg zu mehr Bequemlichkeit feiern, kann aber auch zu Problemen führen.

Am Ende des Einkaufs selbst einscannen: Für Verbraucher ist dies in immer mehr Geschäften Realität. Self-Checkout-Systeme erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, wie eine deutsche EHI-Studie zeigt. Branchenübergreifend bieten mehr als 5.000 Geschäfte ihrer Kundschaft bereits den Scan- und Bezahlvorgang in unterschiedlichen Variationen an. In Österreich betreibt der Handelskonzern solche SB-Kassen an 50 ausgewählten Filialen.

„Die gute Kundenakzeptanz von Self-Checkout- und teilweise auch Self-Scanning-Systemen wird sicherlich dazu führen, dass in naher Zukunft weitere Unternehmen ihrer Kundschaft diesen Service anbieten werden“, erklärt Frank Horst, Leiter der EHI-Initiative Self-Checkout und Experte für Inventurdifferenzen beim EHI. Er prognostiziert: „Das Marktangebot an stationären Self-Checkout-Kassen wird weiterwachsen. (…).“ Allein in den Jahren 2021 bis 2023 ist die Anzahl der Geschäfte, die mobile oder stationäre Self-Checkout-Systeme anbieten, von 2310 auf 5010 gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von 117 Prozent.

Der Fachkräftemangel im Handel begünstigt zusätzlich das Self-Checkout-Angebot vieler Händler. Den Fachkräftemangel im Handel aber auf lange Sicht damit zu beheben, wird meiner Meinung nach jedoch nicht gelingen. Was im ersten Moment vielleicht angenehm klingt (selber scannen, Produkte einpacken und rasch wieder raus aus dem Supermarkt), scheitert aber oft an der Praxis. Denn nicht immer bringen Self Check-out Kassen einen Vorteil für ihre Nutzer. Im Gegenteil. Die Warteschlangen sind geblieben, das einzige, was zurückgegangen ist, ist der Personalstand in jenen Supermärkten, in denen sie zum Einsatz kommen.Unser Konsumverhalten prägt unsere Gesellschaft. Mit jedem ausgegebenen Euro stimmen wir ab, in welcher Welt wir leben wollen. Dessen sollten wir uns bewusster werden.