„Üppige Füllungen, optimale Backergebnisse, müheloses Handling“

Neu: Rommelsbacher Sandwich Maker ST 1000

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 01.02.2024

Rommelsbacher präsentiert den neuen Sandwich Maker ST 1000. Dieser sei leistungsstark, schnell einsatzbereit, in robuster Bauweise sowie mit großzügigen, extra tiefen Backmulden ausgestattet und backe „knusprige XL-Toast Sandwiches, die rundum geschmacksversiegelt und mundgerecht getrennt werden“, wie der Hersteller beschreibt.

1993 kamen Sandwich Maker in Mode und sie erfreuen sich auch nach 30 Jahren noch immer großer Beliebtheit. Das erste Modell aus dem Hause Rommelsbacher präsentierte sich damals im unverkennbaren Design der 90er Jahre und eroberte die Herzen der Kunden im Sturm, wie das Unternehmen heute berichtet. Seitdem sind Sandwich Maker nicht mehr aus dem Rommelsbacher-Sortiment wegzudenken.

Im Laufe der Zeit haben sich die Vorlieben und Ansprüche der Nutzer allerdings verändert, ebenso wie das Angebot an kulinarischen Zutaten. Dies führte zur fortlaufenden Weiterentwicklung und einer steten Verbesserung der Sandwich Maker Generationen bei Rommelsbacher.

Neuzugang

Das jüngste Modell in dieser Kategorie, ist der Sandwich Maker ST 1000. Laut Rommelsbacher stehe das Modell für große Sandwiches, üppige Füllungen, rasche und optimale Backergebnisse, mühelose Bedienung und einfache Reinigung. „Er bietet maximale Freude am Snacken – ob für den kleinen Hunger zwischendurch oder für das schnelle, warme Gericht am Ende eines langen Tages“, so der Hersteller.

Hochwertige Materialien und eine durchdachte Konstruktion sollen eine angenehme Nutzung gewährleisten. „Die Heizung ist leistungsstark und daher schnell auf Temperatur. Die extra tiefen Backmulden bieten auch üppigen Füllungen Platz, ihre spezielle Form verhindert ein Überlaufen während der Zubereitung. Die extra hohen Trennstege erleichtern das Teilen der fertigen Snacks“, beschreibt Rommelsbacher. Natürlich erfüllt der neue Sandwich Maker auch hohe Sicherheitsstandards (die übrigens für alle Rommelsbacher Produkte charakteristisch sind). So verfügt er über wärmeisolierende Griffe, einen integrierten Überhitzungsschutz sowie über einen sicheren, rutschfesten Stand. Nach dem Genuss sei das Gerät im Nu gereinigt, wie versprochen wird. Dank der hochwertigen Antihaftbeschichtung soll nichts haften bleiben. Das Kabel lässt sich unterhalb des Geräts ordentlich aufwickeln, wodurch der Sandwich Maker platzsparend und aufgeräumt im Küchenschrank senkrecht verstaut werden kann.

Der Sandwich Maker ST 1000 von Rommelsbacher ist im Handel zu einer UVP von 59,99 Euro erhältlich.