Weichenstellung

Personalia bei SKE Solar: Frank und Hotz steigen auf

Photovoltaik Energiezukunft | 2 | Menschen | Wolfgang Schalko | 02.02.2024

Neuer Geschäftsführer bei SKE: Thomas Frank. (© SKE Solar)

Bei der SKE Group stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum. Die Unternehmensgruppe bereitet sich dementsprechend auf zukünftige Entwicklungen vor – einerseits mit der Optimierung von betrieblichen Prozessen und Strukturen, andererseits mit personellen Weichenstellungen: So ist der bisherige Managing Director Thomas Frank zum CEO der SKE Engineering GmbH avanciert und Österreich-VL Gerald Hotz hat die Vertriebsverantwortung für alle 16 SKE Länder übernommen.

Seit dem Frühjahr 2023 ist der international erfahrene Manager Thomas Frank bei SKE Solar an Bord. Nun hat der bisherige Managing Director in der Funktion des CEO die Geschäftsführung der SKE Engineering GmbH übernommen.

Nach über drei Jahren erfolgreicher Vertriebstätigkeit in Österreich wurde auch der Aufgabenbereich von Gerald Hotz kräftig erweitert: Der bisherige SKE Area Sales Manager Austria ist seit Jahresbeginn in der Funktion des Chief Sales Officer (CSO) für die Vertriebsagenden in allen 16 Ländern, in denen die SKE Engineering GmbH vertreten ist, verantwortlich.

Mit diesen Schritten will die Unternehmensgruppe die Basis für das weitere Wachstum schaffen und damit die nachhaltig positiven Entwicklungen mit den Geschäftspartnern sichern.