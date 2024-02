Hot! Weitgehende Verlagerung befürchtet

Miele: Gehen Teile des Gütersloh-Werkes nach Polen?

Die Branche | 0 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 05.02.2024

Das Miele Waschmaschinenwerk im deutschen Gütersloh gilt als „Herzstück“ des Konzerns. (Foto: Miele)

Die Vermutungen rund um gravierende Veränderungen bei Miele nehmen weiter an Fahrt auf. Wie der deutsche WDR und die Westdeutsche Zeitung berichten, wird am Stammsitz Gütersloh tatsächlich ein großer Stellenabbau befürchtet. Ein Großteil der Waschmaschinenproduktion könnte nach Polen verlegt werden. Die Unruhe unter den Beschäftigten wachse, wie es heißt. Für morgen (6. Februar) ist ein offizielles Statement der Miele-Geschäftsleitung angekündigt.

Erst Ende 2023 wurde über „Anpassungen in der Waschmaschinen-Fertigung in Gütersloh“ gesprochen (elektro.at berichtete) und nun gibt es erneut wenig erfreuliche Nachrichten über den Miele Stammsitz. Deutsche Medien, wie der WDR und die Westdeutsche Zeitung, berichten über „gravierende Veränderungen“.

Videobotschaft

Wie der WDR gleich zu Beginn seines Berichts informiert, gab es zum Jahreswechsel eine Videobotschaft von den Miele-Chefs Dr. Markus Miele und Dr. Reinhard Zinkann an die Beschäftigten, in der von „schweren Entscheidungen und tiefgreifenden Veränderungen“ im Jahr 2024 gesprochen wurde. Die Waschmaschinenfertigung in Gütersloh „müsse neu aufgestellt werden, ansonsten würde langfristig Miele als Ganzes aufs Spiel gesetzt. Auch von Stellenkürzungen war die Rede“, berichtet der WDR. Die Westdeutsche Zeitung schreibt von einer „weitgehenden Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Polen“, laut Gewerkschaftsangaben soll der überwiegende Teil, also mehr als die Hälfte dieses Bereichs, betroffen sein.

Das Herzstück

Die Waschmaschinenproduktion in Gütersloh gilt als Herzstück des Konzerns, mehr als 1.500 Mitarbeiter sollen dort tätig sein. Wie der WDR weiters schreibt, plane Miele „als eines von mehreren Szenarien, dass die Produktion nahezu komplett ins Miele-Werk nach Polen verlegt werden soll, wo auch jetzt schon eine nicht unerhebliche Zahl von Maschinen hergestellt wird“.

Laut Westdeutscher Zeitung soll die IG Metall heute, Montag, über die Entscheidung (die künftige Ausrichtung des Wäschepflegebereichs betreffend) informiert werden. In dieser Woche seien zudem Betriebsversammlungen an allen deutschen Standorten geplant.

Noch unklar sei, wann genau und in welchem Umfang die Verlagerung nach Polen stattfinden soll. Im polnischen Ksawerów hat 2019 ein zweites Miele Waschmaschinenwerk (neben Gütersloh) seinen Betrieb aufgenommen. Ebenso offen sei, ob neben der Fertigung auch Qualitätsmanagement sowie Forschung und Entwicklung von den Veränderungen betroffen seien.

Die Gewerkschaft steht den Plänen von Miele (die, wie auch die Westdeutsche Zeitung schreibt, auf Analysen des Beratungsunternehmens McKinsey basieren) jedenfalls äußerst kritisch gegenüber. „Wir halten die Entscheidung für falsch“, wird IG-Metall-Sekretär Patrick Loos zitiert. Hier gehe es um „den Markenkern des Unternehmens“ …

Der WDR erwähnt in seinem Beitrag noch eine ältere Stellungnahme des Konzerns, in der es hieß, dass „kein Produktionsstandort geschlossen werden“ soll. Der Standort Gütersloh sei „nicht unsicher“ und bleibe „Heimat und Hauptsitz von Miele“.

Offizielles Statement für morgen, Dienstag, erwartet

Für morgen (Dienstag, 6. Februar) Nachmittag ist ein offizielles Statement zur Sachlage seitens der Miele Geschäftsleitung angekündigt. Davor (genauer gesagt, bevor die eigenen Mitarbeiter informiert wurden) möchte sich das Unternehmen nicht öffentlich dazu äußern, wie es auf Nachfrage von elektro.at seitens der deutschen Geschäftsleitung hieß.