Maximilian Bartl übergibt an Michael List

Hama: Wechsel in der Geschäftsleitung

Zubehör Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 14.02.2024

Michael List (links) wird im kommenden Juli in die Geschäftsleitung von Hama berufen und folgt damit Maximilian Bartl, der sich nach 21 Jahren bei Hama aus dem aktiven Berufsleben verabschiedet.

Bei Hama gibt es Veränderungen in der Geschäftsleitung. Nach fast 21 Jahren beim Monheimer Zubehörspezialisten, sieben davon als Mitglied der Geschäftsleitung, wird sich Maximilian Bartl Mitte nächsten Jahres aus dem aktiven Berufsleben verabschieden. Nachfolger ist Michael List, der seit August 2022 beim Monheimer Unternehmen als Sales Director tätig ist.

„Es sind bis heute über zwanzig hoch erfolgreiche Jahre und jetzt ist es an der Zeit, den Staffelstab weiterzureichen. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb und allen anderen, die mit mir für diesen Erfolg gearbeitet haben“ so Maximilian Bartl, der bis zu seinem Ausscheiden im Sommer 2025 weiterhin als Prokurist tätig sein wird und sich in dieser Zeit primär auf die Weiterentwicklung und Vermarktung der Dienstleistungsmodelle für Handelspartner kümmert.

Michael List wird im kommenden Juli in die Geschäftsleitung von Hama berufen und verantwortet in seiner neuen Position den nationalen und internationalen Vertrieb des Unternehmens.„Das veränderte Kaufverhalten der Konsumenten hat zu Umbrüchen und Änderungen in der Handelslandschaft geführt. Egal, ob im stationären oder im Online-Handel, es gibt viele Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten und immenses Potenzial. Dies vertriebsübergreifend umzusetzen und unsere Distributionsleistungenauszubauen, steht im Fokus meiner Aufgaben“, so List.