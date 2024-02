Zum zweiten Mal in Folge

RS erhält erneut EcoVadis Platinbewertung

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 14.02.2024

Die Organisation EcoVadis hat RS zum zweiten Mal in Folge mit einer Platinmedaille ausgezeichnet.

EcoVadis hat RS zum zweiten Mal in Folge mit einer Platinmedaille ausgezeichnet. Damit gehört die RS Group zu den besten 1 % der über 100.000 von EcoVadis bewerteten Unternehmen. Die Organisation bewertet jedes Unternehmen hinsichtlich der wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken und Herausforderungen.

Ziel der EcoVadis-Methodik ist es, die Qualität des Nachhaltigkeitsmanagementsystems eines Unternehmens anhand seiner Richtlinien, Maßnahmen und Ergebnisse zu messen. Die Bewertung konzentriert sich auf 21 Nachhaltigkeitskriterien, die in vier Themen gruppiert sind: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Ein Beispiel für eine wichtige Errungenschaft von RS im vergangenen Jahr ist die Reduzierung der direkten CO2-Emissionen um 10 % von 2.000 tCO2e im ersten Halbjahr 2022/23 auf 1.800 tCO2e im ersten Halbjahr 2023/24. Energieeinsparungen, Umstellungen auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen und klimaneutrale Fahrzeuge machten dies möglich.

„Wir ruhen uns auf unseren Lorbeeren nicht aus“

„Wir freuen uns, zum zweiten Mal in Folge die EcoVadis-Platinmedaille erhalten zu haben. Dies ist für uns ein Ausdruck unseres unermüdlichen Engagements für die Umsetzung unseres ESG-Aktionsplans 2030“, sagte Andrea Barrett, VP Social Responsibility and Sustainability, RS Group. „Besonders hervorzuheben sind die Fortschritte unseres People and Ethics-Teams beim weiteren Ausbau unserer Richtlinien, ihrer Umsetzung und der praktizierten Offenlegung im Bereich der Arbeitsbedingungen und Menschenrechte.“

„Wir sind mit unseren bisherigen Fortschritten sehr zufrieden. Doch auf diesen Lorbeeren ruhen wir uns nicht aus. Wir streben weiterhin an, die ESG-Standards in unserem gesamten Unternehmen und über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu erhöhen. Wir wissen, dass dies von entscheidender Bedeutung ist, wenn sich die Bedingungen in unserer Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft in eine positive Richtung wandeln sollen. „Gleichzeitig entstehen so langfristige Werte, die allen Stakeholdern zugute kommen“, führt Barrett weiter aus.