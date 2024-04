Milan Design Week

Gaggenau stellt „The Elevation of Gravity” vor

Dominik Schebach | 18.04.2024

Gaggenau präsentiert sich mit der Installation „The Elevation of Gravity” auf der Milan Design Week 2024.

Auf dem Fuorisalone der Milan Design Week vom 16. bis 21. April 2024 präsentiert Gaggenau die Installation „The Elevation of Gravity“. Auf 1.100 Quadratmetern bietet der Highend-Hersteller damit in der legendären Villa Necchi Campiglio ein immersives Erlebnis für die Architektur- und Design-Szene. Besucher erhalten außerdem einen exklusiven ersten Ausblick auf die Zukunft von Gaggenau.

„In der Villa Necchi Campiglio werden wir unser kulturelles Statement setzen. Die Installation ‚The Elevation of Gravity‘ verspricht, die Design-Community des Fuorisalone mit ihrer Struktur und ihrem Konzept zu verführen und zu faszinieren“, so Peter Goetz, Geschäftsführer von Gaggenau. „Unsere Gäste werden die Ersten sein, die die nächsten Ikonen von Gaggenau sehen: Eine Evolution des Außergewöhnlichen, die aus zwei Rahmen und einem Kreis besteht – ein wahres Kunstwerk.“

Die Ausstellung „The Elevation of Gravity“ im Glaspavillon der legendären Villa Necchi ist eine gemeinsam mit der Berliner Kreativagentur Anomaly entwickelte Inszenierung, welche einerseits die Anziehungskraft der Marke, andererseits einen neuen Lebensstil präsentieren soll. Der in ein halbtransparentes Material gehüllte Pavillon wurde dazu in zwei gegensätzliche, aber miteinander verbundene Bereiche unterteilt. Auf der einen Seite präsentiert Gaggenau die aktuelle Welt der Marke, die zeitgleich als lebendiger Mittelpunkt für alle Besucher dient. Auf der anderen Seite tauchen die Besucher in eine visionäre Inszenierung der neuesten Produktinnovationen ein. Diese Darstellung zeigt neben der vollintegrierten Induktion das neue „Master Piece“ im Bereich der Luxuskühlschränke. Und darüber hinaus gibt es für die Besucher ganz exklusiv einen erstmaligen Ausblick auf die Gaggenau Ikonen der Zukunft, unter anderem Backofen- und Dampfbackofengeräte.

Klanglandschaft und Workshops für ein immersives Erlebnis

Für die Realisierung von „The Elevation of Gravity“ arbeitete Gaggenau erneut in Kooperation mit dem Architekturbüro 1zu33. Zu den weiteren Kooperationspartnern zählen die bayrische Manufaktur Schotten & Hansen – Vermittler zwischen Natur und Architektur, der italienische Natursteinspezialist Salvatori sowie La Marzocco, der Hersteller von high-end Espressomaschinen.

Neuland betritt Gaggenau in der Zusammenarbeit mit dem Komponisten Dirk Haubrich. Seine eigens komponierte atmosphärische Klanglandschaft umhüllt die Besucher im Glaspavillon. Der angesehene deutsche Komponist hat zudem die Originalmusik für eine moderne Tanzperformance verfasst, die live inmitten der Installation aufgeführt wird. Mit dem Titel „Gravitas“ wurde eigens für diesen Anlass von dem renommierten Choreografen Philippe Kratz eine Performance entwickelt.

Zusätzlich bietet Gaggenau während der gesamten Ausstellungswoche Diskussionen, interaktive Sessions, Social Events und Workshops an. In einer Podiumsdiskussion wird beispielsweise der Frage nachgegangen, wie die Grundsätze von Reduktion und Essenz in Architektur und Design zur Bereicherung unseres Lebens beitragen können.

„The Elevation of Gravity“ ist noch bis Sonntag, den 21. April, jeweils von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass erfolgt um 17:00 Uhr.