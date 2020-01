Konzern baut Europa-Business weiter aus

Sharp übernimmt Tochterfirma Skytec UMC komplett

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 08.01.2020

Sharp hat seine europäische Tochterfirma Skytec UMC übernommen und will in Zukunft das Europa-Geschäft stärken.

Sharp übernimmt 100 Prozent der europäischen Tochterfirma Skytec UMC. Nachdem Sharp zunächst mit 56,7 Prozent an Skytec UMC beteiligt war, internalisiert Sharp das Unternehmen nun komplett. Sharp geht damit einen weiteren großen Schritt in Richtung Ausbau seines Europa-Geschäfts.

Im Januar 2015 übergab Sharp zunächst die Lizenzrechte für das europäische TV-Business an die Skytec Universal Media Corporation (UMC). Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Skytec UMC übernahm Sharp im Februar 2017 wieder die Markenrechte sowie die Herstellung und den Vertrieb von Sharp-Produkten und ebnete damit den Weg zurück in den europäischen Markt. Mit der offiziellen Geschäftsübernahme am 9. Oktober 2019 sicherte sich Sharp 100 Prozent der Tochterfirma und setzt klare Zeichen in Richtung Wachstum und Markenentwicklung.

Mit der Übernahme vom Skytec UMC und dem Werk in Polen erhöht Sharp nicht nur seine Fertigungskapazitäten, sondern übernimmt auch eine gut vernetzte Infrastruktur mit bestehenden Vertriebswegen. Damit soll nicht nur das TV-Business vorangetrieben werden, sondern auch die Bereiche Audio, SDA und Mobile Phones in Europa verstärkt werden. Darüber hinaus konzentriert sich Sharp auf die globale Geschäftsstrategie und treibt den Ausbau der Bereiche 8K+5G und AIoT voran.

Als neuer CEO von Sharp UMC wird vorübergehend Kazuhiro Kitamura, Head of Europe Business & President TV Systems BU, eingesetzt. Dieser ersetzt den vormaligen CEO von Skytec UMC Aslan Khabliev, der aus dem Unternehmen ausscheidet. „Unsere Strategien sind klar auf Wachstum ausgerichtet“, erklärt Kazuhiro Kitamura. „Zum einen wollen wir mit der Übernahme von Skytec UMC die Marke in Europa weiter vorantreiben, zum anderen bewegen wir uns mit dem Ausbau von 8K+5G und AIoT weiter in Richtung Smart-Lifestyle. Unser Ziel ist es in naher Zukunft ein Vollsortiment an Smart-Lifestyle-Produkten anbieten zu können.“

Achtung: Die oben genannte Skytec UMC war zwar wie die in Zypern ansässige Skytec Group Ltd, die kürzlich durch die Übernahme der Traditionsmarke Loewe für Schlagzeilen sorgte, Teil der Skytec-Gruppe – allerdings handelt es sich dabei um unterschiedliche Unternehmen. Dh Loewe und Sharp agieren auch in Zukunft als eigenständige Marken unter verschiedenen Dächern.