Electrolux Professionals Taste Lab

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 12.02.2020

Das Taste Lab von Electrolux Professional im deutschen Rothenburg: Hier sollen sich Interessierte zukünftig über die Kochtechniken von Electrolux Professional informieren – in der Theorie und natürlich auch in der Praxis. (Bild: Electrolux Professional)

Electrolux Professional bietet seit Februar 2020 Köchen in Deutschland die Chance, die modernsten Geräte für Großküchen oder Restaurants einfach auszuprobieren und die Ergebnisse der eigenen Kochkunst zu testen. Das neue „Taste Lab“ von Electrolux Professional befindet sich in Rothenburg ob der Tauber auf dem Gelände des AEG Werks.

Seit Februar können Köche im „Taste Lab“ die Geräte von Electrolux Professional ausprobieren. Das Kochstudio von Electrolux Professional umfasst die beiden neuesten Geräte für das Cook&Chill-Verfahren: den Heißluftdämpfer SkyLine PremiumS 10 und den SkyLine Schockkühler der gleichen Größe sowie das Connectivity-Modul SkyDuo, das eine Feinabstimmung und nahtlose Zusammenarbeit der beider Geräte ermöglicht.

Zudem steht den Interessenten und Praktikern ein modularer Herd aus der manufakturellen Fertigung des Schweizer Werks in Sursee bereit – samt Induktionsplatte, Cooking Top, Wasserbad und Grill. Eine Druckgarbraisière, Kühlunterbauten und ein großer Kühlschrank sowie Geräte für die Speisevorbereitung und eine besonders energiesparende Haubenspülmaschine ergänzen die Einrichtung der Genussküche von Electrolux Professional in Rothenburg.

„Wie bereits zur Eröffnung am 24. Jänner 2020 sind auch zukünftig alle eingeladen, die sich über die Kochtechnik von Electrolux Professional nicht nur theoretisch informieren möchten, sondern sie auch in der Praxis erleben wollen. Ob Restaurantbesitzer, Küchenleiterin, Hoteldirektor oder Fachplaner sowie Köchinnen und Köche aus den unterschiedlichsten Bereichen – im Taste Lab in Rothenburg sind alle herzlich willkommen“, sagt das Unternehmen. Hagen Fietz, Vertriebsleiter Großküchentechnik Deutschland von Electrolux Professional betont: „In unserem Test Lab kann jede und jeder die innovativen Funktionen der neuesten Geräte kennenlernen – von der Joghurtzubereitung oder dem Schokolade-Schmelzen im Schockkühler. Für letztere Features besitzt der neue Chiller sogar eine Heizfunktion, die zB. auch ein automatisches, schnelles und hygienisches Auftauen von Fisch ermöglicht“.